Kendi kuşağının ülkemizdeki en takdire değer gazetecileri İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Timur Soykan (Saygı Öztürk bir önceki kuşaktandır) kamuoyunu çok yaralayan Üsküdar Belediyesi’nin CHP’den AKP’ye geçme olayını birkaç gün önce bir TV kanalında enine boyuna tartıştılar.

İzleyenler sanıyorum ki Üsküdar Belediyesi’nin narkozsuz bir operasyonla CHP’den koparılıp iktidar partisine yamanmasının kısa sürede unutulmayacağını kabul etmişlerdir.

Mühürsüz zarflarla atılan oyların Yüksek Seçim Kurulu kararıyla açık yasa hükmüne rağmen geçerli sayıldığı 2017 referandumu akşamı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından “Atı alan Üsküdar’ı geçti” cümlesiyle açıklanmasından beri kamuoyu bu şoku yaşamamıştı.

Yukarıda sözünü ettiğim gazetecilerden İsmail Saymaz, Üsküdar halkı siyasi eğiliminin 2017’den beri değiştiğini ve artık AKP’nin değil burada CHP’nin güçlü hale geldiğini vurguladı. Yapılan acılı operasyona rağmen seçmenlerin yapılacak ilk oylamada yine CHP’yi destekleyeceğini ileri sürdü. En önemlisi de Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki AKP’li üye sayısının CHP’lilerden fazla sayıya ulaşması için sorgulama yapan cumhuriyet savcısının kullandığı baskı ve tehdit yollarını anlattı.

Meslektaşlarımızın bugüne kadar itiraz edilmeyen ve tekzip olunmayan iddiaları gösterdi ki merhum Adnan Menderes’in 2 Mayıs 1954 milletvekili genel seçiminde Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı ve üç arkadaşını milletvekili seçen Kırşehir halkına kızıp Kırşehir ilini “il”likten “ilçe”liğe indirdiği tarihten bu yana görülmemiş bir “seçmen iradesini hiçe sayma olayı” tekrar yaşanmış oldu. Bir farkla ki 1954’te TBMM’deki Demokrat Parti çoğunluğu kullanılmıştı. Bu defa “araçsallaştırılmış yargı”dan yararlanıldı.

Aslında siyasi partilerin kazanamayacakları seçim çevrelerinde rakip partilerin zaaf noktalarından veya yasal boşluklardan yararlanarak seçmen iradesini saptırdıkları neredeyse tüm halkoylamalarında karşılaşılabilecek olgulardandır. Buna karşılık “hukuk devleti” sıfatına hakkıyla sahip devletler seçmen iradesini saptıran kişi ve partileri yaptıklarına bin kere pişman eden yaptırımlar uygularlar.

Burada ister istemez merhum şair Mehmet Akif Ersoy’a atfedilen “Tarih eğer ders alınsa tekerrür mü ederdi” sözü aklıma geliyor.