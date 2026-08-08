“Terörsüz Türkiye” hayaliyle birçok insanın bel bağladığı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmennin Güçlendirilmsine Dair Kanun” başlığıyla kaleme alınan yasa önerisi uzun süre “devlet sırrı” gibi saklandıktan sonra TBMM Başkanlığı’na sunuldu ve metni de açık hale geldi.

Metin “devlet sırrı” titizliği ile saklansa da bazı hükümler belli ki yine de basına sızmış. Örnek olarak Öcalan’a özel bir statü verilmesi isteklerinin öneride yer almadığını söyleyebilirim.

Kürt kökenli yurttaşlarımız için ayrıcalık istekleri de “Tüm vatandaşlar yasa önünde eşittir” diyen anayasa hükmü karşısında “mutlak butlan” muamelesi görmüş.

Bunlar benim şahsen “önerinin beğenilecek yönleri” olarak gördüğüm hususlar. Ancak yürürlükteki Türk Ceza Yasası’nın 2004 yılında büyük çapta değiştirilmesi çalışmaların önde gelen sorumlusu Prof. Dr. İzzet Özgenç öneriyi eleştirerek “milletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçunu 1 Haziran 2005 tarihinden günümüze kadar işleyenler bu yasadan yararlanabilecekken sonra işleyenlerin yararlandırılmaması yasa yapma tekniğine aykırıdır sözleriyle eleştiriyor.

Ben İzzet Özgenç’ten alıntı yaptım. Türkiye’nin iyi yetişmiş başka ceza hukuku uzmanları var. Onlar konuşunca başka eksik ve sakıncaları da görürüz.

“Terörsüz Türkiye” amacıyla AKP iktidarı bir yasa çıkarma teşebbüsünü ortaya attığı gün şimdi YENİ Parti’nin genel başkanı olan Özgür Özel, o vesileyle daha önce yaptığı bir vaadi anımsatarak bir süredir Ankara Güvenpark’ta eylem yapan gaziler ve şehit ailelerine hitaben bir konuşma yaptı ve PKK’yi konu alan bir yasal düzenleme söz konusu iken şehit aileleri ve gaziler devletten beklentileri dile getirdi. Topu topu 5 bin 500 kişilik bir grubun makul isteklerini görmezden gelmek “Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışır” diyen varsa çıksın ortaya...