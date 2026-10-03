Niyetim, son aylarda tekrar ön plana çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı yazmaktı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP genel başkanı sıfatıyla TBMM AKP Grup Toplantısı’nda AKP’li milletvekillerine yaptığı konuşma daha öncelikli göründü. O yüzden Erdoğan’ın görüşlerine dönüyorum.

Okuduğum özetlerden anlaşıldığına göre Erdoğan:

- Yeni bir anayasa yapma konusuna öncelik vermiş.

- “Yeni siyaset anlayışından” söz etmiş, “kutuplaştırıcı siyaset”in sakıncalarına değinerek siyasetçileri “yeni Türkiye mutabakatı” üzerinde buluşmaya çağırmış.

Ben şahsen Türk politikasında görev üstlenen istisnasız tamamının “Türkiye mutabakatı” üzerinde zaten kendiliğinden mutabakat içinde olduğuna inandığım için yeni bir “Türkiye mutabakatı” üzerinde uzlaşmalarına neden ihtiyaç duyulduğunu anlayamıyorum. Çünkü bu konuda yeni bir mutabakat aramak, sanki bir kısım politikacılarımız başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda mutabakat içindeymiş ve yeni olacağı ileri sürülen anayasa bu sakıncayı tamamen ortadan kaldıracakmış gibi bir izlenim doğabileceğinden kuşku duymuş gibi geldi bana. Oysa sağda solda kim olursa olsun, hiçbir politikacımızın böyle bir kuşkuya yol açabilecek bir sözünü veya eylemini anımsamıyorum veya bilmiyorum.

Türk siyasetçilerinin bu tür uyarılara değil, gerek geçmişimizde gerekse başka ülkelerde demokratik rejimin iyi, insancıl, uygarca yaşanan örneklerinden yararlanıp “Hukukun üstünlüğü ilkesi hayata geçirilecek mi” sorusunun yanıtı için sorumluluk üstlenmelerini sağlamaya ihtiyaçları var.

Anayasaya gelince:

Biliyorsunuz bu konu Erdoğan tarafından ortaya atıldığı tarihten beri AKP’li ileri gelenler tarafından belki yüzlerce defa zikredildi. Lakin hep “sivil” olacağını, “çok kolay anlaşılan bir dili” olacağını, “özgürlükçü” olacağını söylediler. Ama kimse bu yeni taslağı kimin kaleme aldığını açıklamadı. En önemli sorunumuz olan “Hukukun üstünlüğü ilkesi hayata geçirilecek mi” sorusuna ve yanıt “evet” ise bunun nasıl yapılacağına dair bir tek söz eden çıkmadı. Bizden sadece AKP iktidarına güvenip gözümüzü kapayarak destek vermemiz isteniyor.

İstesinler. Onu da anlarız da...

AKP’nin bir çeyrek asırdır blze yaşattıklarını kim unutacak?