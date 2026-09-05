YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün önce basına yansıyan geniş bir açıklamayla siyasi yaşama yeni bir açılım kazandırdı: Partinin iktidara gelmesi halinde öncelikle ele alacağı ve gerçekleştireceği politikaları açıkladı.

Açıklamanın dili sade ve mesajları olabildiğince açıktı. Üslubu resmi dil köşelerinden arınmıştı. Bir de bu nedenle takdir edilmeye değerdi. Özellikle Cumhuriyetimize, anayasamızın hükmüne uygun bir “sosyal devlet” kimliği kazandıracak “devletin her bireye asgari bir gelir sağlaması” dikkate alınmaya değer vaatlerdi.

Ancak açıklamada kanımca ciddi eksikler de vardı. Örneğin, Özgür Özel’in Türk yargısının çürümüşlüğüne çare olacak tek kelime etmemesi bu eksiklerden biri ve belki de en büyüğü idi. Keza şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ilk ve orta eğitim kurumlarında gerçekleştirmek için büyük gayret sarf ettiği “gerici” hamleleri görmezden gelmesi unutulmayacak bir nokta idi.

Özel’in bilerek ve isteyerek değinmediğini düşünmek istemediğim bir eksiği de en azından AKP’nin iktidarı boyunca en çok yakınılan “siyasi ahlak (etik) yasası” konusuydu. Çünkü kamuoyunda Özgür Özel’in ve YENİ Parti’nin bu bağlamda neyi öngördüğü ve bu eksiği nasıl ortadan kaldıracağı ciddi bir merak konusudur. Hatta kanımca “siyasi etik yasası” YENİ Parti’nin iktidara gelmesi halinde her konudan önce ele alıp gerçekleştireceğini öncelikle açıklamasının beklendiği, şimdiden kayda alınması gerekecek kadar önemli ve acil bir ihtiyaçtır.

Özgür Özel, Türk ve dünya kamuoyu yönünden liderlik kariyerinin henüz başlarında olan bir politikacıdır. Merhum Süleyman Demirel de 1963-64’te politikaya girip de Adalet Partisi’nin başına geçtiği zaman tıpkı Özel gibi çok kısa zamanda acemiliği üzerinden atmış ve usta bir politikacı performansı ile seçmen desteğini kazanmış, o dönemin politik yaşamına damgasını vurmuştu. Demirel’in pragmatik kişiliği ona politikada uzun bir ömür sağladı. Politikada uzun süre etkin konumda kalabilmek takdir edilmesi gereken bir başarıdır. Lakin siyasette kalıcı olmak ve toplumu etkilemeye devam etmek uzun süre aktif olmakla değil, ilkeli bir kişiliğe sahip olmakla ve günlük başarılar yerine milletinin yarınını düşünerek hareket eden “devlet adamı” duruşuna sahip olmakla mümkündür. Özel o bağlamda umut veren bir yetenektir.