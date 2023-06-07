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2023 seçimlerinin ardından -Remzi KOÇÖZ

07 Haziran 2023 Çarşamba

Cumhuriyetin 100. yılında, Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri/değerleri çerçevesinde; toplumsal sorumluluk ve yurtseverlik gereği; birlik/beraberlik yerine ötekileştirici/kutuplaştırıcı, bir siyaset ile toplumu ayrıştıran zihniyet yerine, Türkiye’nin geleceği, hak/hukuk/adalet, değişim için katkı sağlayan, mücadele veren milyonlarca demokrasi gönüllüsünden biri olarak kendi cephemize ilişkin eleştiri olmazsa olmazımız olacaktır.

Demokrasi cephesi açısından 6’lı masa başlangıç olarak iyiydi. Doğal olarak ittifaklar oluşacaktı ancak Cumhur karşısında Millet İttifakı diğer muhalif kesimleri içine alacak şekilde en azından CB seçimlerinde genişleyemeyip (ATA İttifakı ve Memleket Partisi ölçeğinde) ilk haliyle kısır kaldı.

“Ata, Emek-Özgürlük, Sosyalist Güç Birliği” ittifaklarının eklenmesiyle 5 ayrı ittifakla seçime girilirken DP-SP neyse -AKP ile 15 yıl birlikte yol yürüyen ve onun içinden çıkan- Deva-Gelecek partileri parlamento seçimlerinde -hem güçlerini görmeleri açısındanayrı bir ittifak olarak girip, CB seçimlerinde Millet İttifakı adayını destekleyebilirlerdi. İttifak, demokrasi cephesi olarak baştan genişletilebilirdi. Zafer Partisi ile 3 gün kala değil de baştan görüşülebilirdi. HDP/ YSP ile yapılan görüşmelerde -Cumhur İttifakı’nın propagandası öngörülüp toplumun kaygısının giderilmesi açısından- ZP benzeri açıklık oluşturulabilirdi. Seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın en büyük bileşeni başta CHP olmak üzere parti yönetimi/kurmaylar/ danışmanlar öngörü ve örgüt olarak sınıfta kaldılar.

Gelinen noktada, kısır çekişmelerden sıyrınılıp umudu canlı tutmak gerek. Çünkü umut mücadelenin ivmesidir. Değişim tabii ki kolay değil, uzun soluklu örgütlü/kapsamlı/ güçlü bir toplumsal mücadele gerektirir. Demokrasi mücadelesi ise bir seçimle bitecek yarış hiç değildir.

Sonuçta, Türkiye’nin çağdaşlık hedefiyle karanlığı aydınlığa dönüştürerek karşıdevrimi durdurması; güçlü örgütlülük olarak parti öncülüğünde, devrimci/ilkeli/kararlı/inançlı bir liderlik ve demokratik bir yönetim kadrosu ile gerçekleştirilebilir.

Remzi KOÇÖZ - Emekli Emniyet Müdürü

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