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30 Ağustos Bir Utkudur - Kemal Anadol

31 Ağustos 2020 Pazartesi

Dünyada ilk kez başarıya ulaşan antiemperyalizmin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurttaşlarımıza kutlu olsun.

“Mustafa Kemal’le en ufak muhabbeti olanlar cenazeme gelmesin” vasiyeti gereği mezarına koşuşarak gerçek düşüncelerini ortaya koyanların 30 Ağustos utkusunu içselleştirmeleri eşyanın tabiatına aykırıdır!

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen meczuba âlim muamelesi yapanlardan ne beklenir ki?

Yunan ordusunun desteklenmesi için fetva veren ve bu bildiriyi Yunan, uçaklarıyla Anadolu şehirlerine attıran İskilipli Atıf Hoca’yı kahraman ilan edenlerden ne beklenir ki!

Dünün İtilafçılarının bugün-kü temsilcileri elbette 30 Ağustos’tan rahatsız olacaklardır.

30 Ağustos sadece İngiliz ve Yunan’a değil onlara karşı da kazanılmış bir utkudur.

Kızmaya, üzülmeye gerek yok!

Herkes rengini belli ediyor.

Önemli olan Atatürkçülerin ve ulusal bağımsızlığı şiar edinenlerin bu emsalsiz zafere sahip çıkmaları ve inançla savunmalarıdır.

Yaşasın laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti.

Selam olsun bu zaferi bize armağan edenlere...


KEMAL ANADOL

CHP ESKİ GRUP BAŞKANVEKİLİ


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