Almanya’da hükümet krizi ve seçim - Prof. Dr. Hakkı Keskin

04 Aralık 2024 Çarşamba

Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberal Partilerden oluşan üçlü koalisyon hükümeti sona erdi. Böylece Sosyal Demokratlar ve Yeşiller, parlamentoda çoğunluğu olmayan ikili koalisyonu erken seçime değin sürdürecekler.

Hıristiyan Birlik Partilerinden (CDU/CSU) ve aşırı sağ parti AfD’den (Almanya için Alternatif) oluşan muhalefet partileri, ivedi olarak parlamentoda güven oylaması yapılarak azınlık durumunda olan Sosyal Demokratlar ve Yeşiller hükümetinin erken seçime gitmesini istiyorlar.

Başbakan Olaf Scholz ilk açıklamalarında Ocak 2025’te güven oylamasına gidileceğini söylediyse de gelen yoğun eleştiriler nedeniyle Noel tatili öncesinde de bu güven oylamasının yapılabileceğini açıkladı.

Hükümette Liberal Parti başkanı olarak maliye bakanlığını yürüten Lindner, son aylarda koalisyon ortakları sosyal demokratların ve Yeşillerin kabul edemeyeceği isteklerinde ısrar etti.

Federal hükümetin programını uygulamakta 50 milyar Avro’yu aşan paraya gereksinimi bulunuyordu. Bu açığı Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partileri kredi alarak kapatmayı önerdiler. Liberal Partili Maliye Bakanı Lindner, borç allanmasına kesinlikle karşı çıkarak bütçede Sosyal Demokratların ve Yeşillerin kabul edemeyeceği kısıtlamalara gidilmesinde ısrar etti. Dar gelirlilere ödenen dayanışma desteğinin kesilmesini ve ulusal iklim kriterlerinin yerine gelebilmesi için planlanmış olan parasal desteğe son verilmesini istedi.

ÜÇ PARTİLİ KOALİSYON BİR İLKTİ

Liberal Parti başkanının bu önerisini Sosyal Demokrat Parti ve Yeşillerin kabul etmesi, seçmenleri bakamından olası değildi. Anlaşmanın sağlanabilmesi için koalisyon ortakları arasında yapılan üç görüşme de sonuç vermeyince, Kanzler (Başbakan) Scholz maliye bakanını görevden alarak yasa gereği konuyu cumhurbaşkanının onayına sundu. Liberal Parti’nin diğer bakanları da istifa ettiler ve yerlerine yeni bakanlar atandı.

Almanya İkinci Dünya Savaşı sonrası 15 Eylül 1949’da Konrad Adenauer başbakanlığında kurulan hükümetin koalisyon ortağı Liberal Parti’ydi. Almanya bu tarihten itibaren sürekli olarak iki partiden oluşan koalisyon ortaklarıyla yönetildi. Bu hükümet ortaklığı bazen Hıristiyan Birlik Partileri ve Liberal Parti, bazen Hıristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokratlarla ve bazen de Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partileri arasında yapıldı. Yani Almanya’da koalisyon hükümetleri hep iki parti arasında yapıldı. Hıristiyan Birlik Partisi ve sadece Bavyera’da seçimlere giren Hıristiyan Sosyal Parti, iki kardeş parti olarak öteden beri adeta bir parti gibi politika uyguluyorlar.

Bu nedenle üç parti arasında kurulan hükümet bir ilkti ve üç yıl sonra sona erdi.

Sosyal Demokrat Parti ve Hıristiyan Birlik Partileri, federal seçimlerin 23 Şubat 2025’te yapılmasında anlaştılar. Araştırmalarda yüzde 33 civarında oy alabileceği tahmin edilen ve birinci parti konumunda olan Hıristiyan Birlik Partilerinin de bir koalisyonla hükümeti kurma zorunda olacakları kesin. Bu iki kardeş partinin başbakan adayı seçilen Friedrich Merz, Yeşiller Partisi’yle koalisyonu düşünmediklerini açıkladı. Tercihle koalisyon ortağı olabilecek Liberal Parti’nin yüzde 5’i aşamayacağı, aşsa bile alacağı oyların Merz’le hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamayacağı belirtiliyor. Bu nedenle büyük bir olasılıkla Sosyal Demokratlarla yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmasına çalışılacağı öngörülüyor. Oyları bakamından ikinci parti konumuna gelen aşırı sağ parti AfD ile, Hıristiyan Birlik Partileri’nin de koalisyona gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Hemen söyleyeyim, Friedrich Merz öteden beri Türkiye’ye ve Almanya’da yaşayan Türklerin ve göçmenlerin haklı istemlerine sıcak bakmayan, son olarak 42 yıllık uğraşımız sonucu bu yılın haziran ayında kabul edilen çifte vatandaşlığa da karşı olduğunu açıklayan bir politikacıdır. Yine öteden beri üzerinde önemle durduğumuz Almanya’da bir yaşam gerçeği olan çok kültürlülüğü de kabul etmeyen politikacıdır.