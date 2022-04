Amerikan saldırganlığı - M. Birol GÜGER

05 Nisan 2022 Salı

Bundan tam 106 yıl önce bugünlerde dünyadan sessizce göçüp gitti; Kongolu pigme Ota Benga, “beyaz adam”ın, medeniyetleri yok etmek pahasına yürüttüğü kanlı savaşta, kendinden olmayanlara biçtiği rolün sembolü gibiydi. Toprakları, Belçika Kralı II. Leopold’ün azgın orduları tarafından istila edilmiş, halkı köleleştirilmiş, karısı ve iki çocuğu öldürülmüştü. Kendisi ise misyonerlikte aradığı heyecanı bulamamış Amerikalı bir köle tüccarı olan, Samuel Phillips Verner tarafından 1906’da New York’taki bir hayvanat bahçesine satılmış ve insanların sergilendiği kısımda teşhir edilmişti. 19 ve 20. yüzyıllarda sıklıkla rastlanan bu “insan hayvanat bahçeleri”nde, sömürgelerden getirilen “vahşi ve ilkel” insanlar sergileniyordu; bu yolla sömürgecilik meşrulaştırılıyor, “Batı medeniyetinin üstünlüğü” fikri alt mesaj olarak zihinlere kazınıyordu. O günden bugüne silahlar, araçlar ve kostümler değişti; ancak beyaz adamın, merkeze kendi üstünlüğünü koyduğu kanlı egemenlik mücadelesinin yöntemleri ve hedefleri hiç değişmedi.

Savaşlar ve Çağdaş Toplumlar Üzerine Tarihsel Araştırmalar Merkezi (Cegesoma), Belçika. Mösyö Van de Meers koleksiyonu: Kongo, 1950-1960

HİÇ BİTMEYEN SAVAŞ

“Beyaz adam, baharda çağlayan ve önüne kattığı her şeyi yıkıp yok eden azgın bir ırmağa benziyordu” diyor bir Kızılderili deyişi. University College London verilerine göre, “Amerika kıtasında 56 milyona yakın yerli, eşit olmayan bir savaşta kitlesel olarak katledildi”. Tarihleri, kültürleri ve medeniyetleri yağmalandı. Bugün onlardan geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Adada öldürecek yabancı kalmadığında beyaz adam, savaşacak yeni “şeytanlar” bulma umuduyla okyanusa açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığını ilan ettiği 1776’dan bu yana 246 yılın 228’ini savaşarak geçirdi. Ekonomik ve askeri gücünü kesintisiz biçimde sömürü ve tahakküm için kullandı. William Kristol ve Robert Kagan gibi neoconlar bunu “hayırsever hegemonya” şeklinde tanımlıyor. Temelinde de 2.5 asır önce olduğu gibi “beyaz üstünlükçü” fikirler yatıyor. Neoconlar, mutlak dünya hâkimiyeti için “iyi huylu emperyalizm”in gerekli olduğunu düşünüyor. Fakat bu politika, her geçen gün dünyayı kitlesel ve yıkıcı bir savaşa doğru adım adım yaklaştırıyor. Tüm dünyaya her fırsatta medeniyet dersi vermeye soyunan ABD’nin demokrasi karnesi; sıkça dile getirdiği insan hakları, hukukun üstünlüğü, basın ve ifade özgürlüğü gibi kavramlara aslında ne kadar da yabancılaştığını ortaya koyuyor. İmparatorluğun ideolojisi ve uyguladığı kesintisiz şiddet, iddia edildiği gibi Aydınlanma çağının kazanımlarına değil, üstünlükçü temellere dayanıyor. O sebeple, küresel zorbalığı örtmeye yarayan liberalizmin makyajı her kazındığında altından faşizm çıkıyor.

İNSAN HAKLARI KARNESİ

ABD, uzaktan kontrol ettiği sözde tarafsız kuruluşlar tarafından yayımlanan insan hakları endekslerinde her daim üst sıralarda yer almasına rağmen, ülkede çıkan haberler bu makyajı kazıyor. Sistematik ırkçılık, polis vahşeti, mahkûmlara kötü muamele, idam cezası, yabancı diktatörlere ve terör örgütlerine sürekli destek; özellikle denizaşırı çatışma bölgelerinde mahkûmlara işkence ve yargısız infazlar, ABD’nin içeride ve dışarıda yürüttüğü despotik mücadelenin gayri meşru araçları olarak öne çıkıyor.

İmparatorluk, bugünlerde Ukrayna’da askeri-biyolojik programlar yürütmekle suçlanıyor. Albert Kligman’ın dermatoloji deneyleri, Afro-Amerikalılar üzerinde yapılan tıbbi deneyler, Jesse Gelsinger olayı (gen terapileri), plütonyum enjeksiyonları, itaat geliştirmeyi öngören Milgram deneyleri, CIA’nın MKULTRA ve MKOFTEN programları ile yukarıdaki tarihsel olgular bir araya geldiğinde, suçlamaların yabana atılmaması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor.

M. BİROL GÜGER