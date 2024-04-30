Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Anadolu’yu talan ettik! - Salih Özbaran

30 Nisan 2024 Salı

22 Nisan 2024 tarihinde medyaya “Anadolu coğrafyasının talan edildiği” gerçeğini doğrular nitelikte bir haber düştü. Bu haber “doğa” tanımının içini doldurması gereken en yetkili kişinin yani çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanının dudaklarından döküldü. Kısaca şunları dile getirdi bakan: “Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik”.

YAĞMACILIĞIN İFADESİ

Bu itiraf yalnızca “İstanbul’a ihanet ettik” diyen en üst makam sahibinin bir sözü olarak kalmadı, şimdi de tüm yurdu delik deşik eden bir yağmacılığın ifadesi olarak ortaya kondu ve Türkiye coğrafyasını korumakla görevli bir sorumlu kişi tarafından söylendi. Söylendi de ne oldu? Bilmiyor muydu AKP’deki kumanda sahipleri:

“Ey ağaç” diye seslenmemiş miydi şair: “Sen bilmezsin ki o uzak dalgınlığında/ biz ikimiz tutsağıyız aynı gücün aslında”. Dememiş miydi Köy Enstitülü bilge “Vatanı cennet edene karşı bilenen baltalar vücudumuza değmiş gibi olur, birdenbire. Yüreğimiz buz kesilir”. Yıllar önce “Doğaya düşman olan bir ülke olduk” diye haykırmamış mıydı koca Yaşar Kemal; “kazançlarından başka dünyayı görmeyen, bilmeyen yöneticilerin marifeti” olduğunu söylememiş miydi? “Sen sade toprağı tanı/ toprağa inan./ Ayırt etme öz anandan/ toprak ananı./ Toprağı sev anan kadar” diye seslenmemiş miydi Nâzım Hikmet...

Tüm bu uyarıların esin kaynağı olan Atatürk’ün doğa üstüne nasıl titrediğini, “İbadeti ağaç dikmek olsun” diyerek onu kutsallık mertebesine çıkardığını, yaverine “Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi keseceksin” dediğini; Atatürk Bulvarı’na çam fidanları dikildiğinde “Bunlar tutarsa Ankara’nın yaz-kış yeşil duracak bir tabiat güzelliği olacak” beklentisini ve ağaç uğruna bir köşkün yerini değiştirdiğini bilmiyorlar mı günah çıkaranlar? Yeşerttiği “Orman Çiftliği”ni darmadağın edenler nasıl oluyor da sıyrılıveriyorlar doğaya ettiklerinden! Hatırlamıyorlar mı, bir bakanın orman katliamına karşı çıktığı için sessizliğe çekildiğini, kızağa alındığını?

DOĞAYA SAYGI

Her şeyden önce -hepsinden daha vahim olan- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında görev üslenmiş olan bakanlığın bilimsel normlara inanmış olması ve onun yol göstericiliğine sığınması gerekmez mi? Bilginlerin çağrılarına ve çığlıklarına kulak vermesi icap etmez mi? Çiftçinin düştüğü durumu düzeltmek için maden işletmeciliğinde yitirilen ekosistemi koruması birincil görevi sayılmaz mı? Suyun çekilmesi, ağacın kesilmesi, zehir saçan asidin ortalığa yayılması, yeniden yaratılamayacağı bilinen ekosistemin (kırsal bir alanın, ormanın, bağın, bahçenin, nehrin, denizin, dağın kazanç uğruna) tahrip edilmesi hangi vicdana sığar? Zeytin ağacını kurtarmak için, yeşilini koruma altına almak için, doğaya saygı istediği için kolluk kuvvetlerince üzerlerine su/gaz sıkılan, itilen kakılan, sürüklenen yurtseverlere karşı takınılan tavır neyin göstergesidir? Saymakla bitiremeyeceğim doğa güzelliklerine kıyan bir iktidarın sorumlu bakanı “Anadolu coğrafyasını talan ettik” demesi nasıl bir itiraftır; ne acı, ne tür bir insafsızlık?

Salih Özbaran

Emekli öğretim üyesi 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Anadolu’yu talan ettik! - Salih Özbaran 30 Nisan 2024
‘İklimsel afetler’ ve ‘mikrobiyal tehditler’ artıyor - Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Taştan 30 Nisan 2024
Restorasyon dönemi - Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 29 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar İktidarın Taksim inadı
Özdemir İnce
Özdemir İnce Hamas meğer Kuvayı Milliye imiş!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bir Akşener başarısı: İYİ Parti arındı, MHP’liler kaldı
Olaylar Ve Görüşler
Anadolu’yu talan ettik! - Salih Özbaran
Olaylar Ve Görüşler
‘İklimsel afetler’ ve ‘mikrobiyal tehditler’ artıyor - Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Taştan
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay İYİ Parti’ye bir Dervişoğlu!
Şükran Soner
Şükran Soner Kemal Anadol’dan kanlı 1 Mayıs’ın emperyal tuzağın belgesel romanı
Murat Ağırel
Murat Ağırel Bu tabloya kim izin verdi?
Dikmen Gürün
Dikmen Gürün ‘İnsan biriktirmek...’
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Hem annemden hem de babamdan ölüm aylığı alabilir miyim?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı

Liberaller rahatsız! Kent Lokantalarına yurttaş sahip çıktı
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
Dışişleri sözcüsü duyurdu: Tahliye talepleri karşılanacak!

Dışişleri sözcüsü duyurdu: Tahliye talepleri karşılanacak!
Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı

Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı
‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!

‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!
Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı

Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı
Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!