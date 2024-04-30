Anadolu’yu talan ettik! - Salih Özbaran
22 Nisan 2024 tarihinde medyaya “Anadolu coğrafyasının talan edildiği” gerçeğini doğrular nitelikte bir haber düştü. Bu haber “doğa” tanımının içini doldurması gereken en yetkili kişinin yani çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanının dudaklarından döküldü. Kısaca şunları dile getirdi bakan: “Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik”.
YAĞMACILIĞIN İFADESİ
Bu itiraf yalnızca “İstanbul’a
ihanet ettik” diyen en üst
makam sahibinin bir sözü
olarak kalmadı, şimdi de tüm
yurdu delik deşik eden bir
yağmacılığın ifadesi olarak
ortaya kondu ve Türkiye
coğrafyasını korumakla
görevli bir sorumlu kişi
tarafından söylendi. Söylendi
de ne oldu? Bilmiyor muydu
AKP’deki kumanda sahipleri:
“Ey ağaç” diye seslenmemiş
miydi şair: “Sen bilmezsin
ki o uzak dalgınlığında/ biz
ikimiz tutsağıyız aynı gücün
aslında”. Dememiş miydi Köy
Enstitülü bilge “Vatanı cennet
edene karşı bilenen baltalar
vücudumuza değmiş gibi olur,
birdenbire. Yüreğimiz buz
kesilir”. Yıllar önce “Doğaya
düşman olan bir ülke olduk”
diye haykırmamış mıydı koca
Yaşar Kemal; “kazançlarından
başka dünyayı görmeyen,
bilmeyen yöneticilerin
marifeti” olduğunu söylememiş
miydi? “Sen sade toprağı tanı/
toprağa inan./ Ayırt etme
öz anandan/ toprak ananı./
Toprağı sev anan kadar” diye
seslenmemiş miydi Nâzım
Hikmet...
Tüm bu uyarıların esin
kaynağı olan Atatürk’ün doğa
üstüne nasıl titrediğini, “İbadeti
ağaç dikmek olsun” diyerek
onu kutsallık mertebesine
çıkardığını, yaverine “Sen
hayatında böyle bir ağaç
yetiştirdin mi keseceksin”
dediğini; Atatürk Bulvarı’na
çam fidanları dikildiğinde
“Bunlar tutarsa Ankara’nın
yaz-kış yeşil duracak bir tabiat
güzelliği olacak” beklentisini ve
ağaç uğruna bir köşkün yerini
değiştirdiğini bilmiyorlar mı
günah çıkaranlar? Yeşerttiği
“Orman Çiftliği”ni darmadağın
edenler nasıl oluyor da
sıyrılıveriyorlar doğaya
ettiklerinden! Hatırlamıyorlar
mı, bir bakanın orman
katliamına karşı çıktığı için
sessizliğe çekildiğini, kızağa
alındığını?
DOĞAYA SAYGI
Her şeyden önce -hepsinden daha vahim olan- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında görev üslenmiş olan bakanlığın bilimsel normlara inanmış olması ve onun yol göstericiliğine sığınması gerekmez mi? Bilginlerin çağrılarına ve çığlıklarına kulak vermesi icap etmez mi? Çiftçinin düştüğü durumu düzeltmek için maden işletmeciliğinde yitirilen ekosistemi koruması birincil görevi sayılmaz mı? Suyun çekilmesi, ağacın kesilmesi, zehir saçan asidin ortalığa yayılması, yeniden yaratılamayacağı bilinen ekosistemin (kırsal bir alanın, ormanın, bağın, bahçenin, nehrin, denizin, dağın kazanç uğruna) tahrip edilmesi hangi vicdana sığar? Zeytin ağacını kurtarmak için, yeşilini koruma altına almak için, doğaya saygı istediği için kolluk kuvvetlerince üzerlerine su/gaz sıkılan, itilen kakılan, sürüklenen yurtseverlere karşı takınılan tavır neyin göstergesidir? Saymakla bitiremeyeceğim doğa güzelliklerine kıyan bir iktidarın sorumlu bakanı “Anadolu coğrafyasını talan ettik” demesi nasıl bir itiraftır; ne acı, ne tür bir insafsızlık?
Salih Özbaran
Emekli öğretim üyesi
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