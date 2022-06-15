Ankara’nın kayıp tarihi - Umut ÖZKAN
Bir tarafında Ankara Kalesi, bir tarafta Hacı Bayram Veli Camisi, bir yanda Resim Heykel ve Etnografya müzelerinin bulunduğu Namazgâh Tepesi ve Anıtkabir. Bu güzel şehir Kurtuluş Savaşımızı yönetmiş, o yüzden başkent adıyla ödüllendirilmiştir.
Günümüz Ankara’sı, ne Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’inde anlattığı şehirdir ne Yakup Kadri’nin Ankarası’dır ne de Ankara için “Hasretin nazlıdır” sözlerini yazan Ahmet Arif’in kentidir... Kentte çınarlar, kumrular Necatibey’de sokakta sıralanır. Mustafa Kemal Atatürk, bu sokaklarda oturanlara iki adet çınar fidesi hediye etmiş evlerinin bahçesine dikmeleri için...
Gençlik Parkı, Ankaralıların mesire alanlarındandır. Havuzunda kayıkların gezdiği, fıskiyelerinden pırıl pırıl suların gökyüzüne ulaştığı parkın içindeki Luna Park Gazinosu’nda, halk ünlü sanatçıları tanımıştı. Bir sabah park, “Daha iyisini yapacağız” aldatmasıyla yok edildi. Kültür Bakanlığı bir belgesel hazırlattı: Gençlik Parkı Belgeseli. Belgeselde parkın içinde yok edilen bölümler nostaljik olarak anlatılıyor... Hem yok edip hem de belgeselini çekmek nasıl bir duygu?
Kentin tarihiyle yaşıt 19 Mayıs Stadyumu yerle bir oldu. Kim bilir hangi maçlara tanıklık etti? Kimler oynadı? Şeref tribününde kimler oturdu? Kentin iki büyük stadyumundan biri İnönü Stadyumu da aynı durumda. Atatürk Kültür Merkezi alanı da var. Buralar görkemli ulusal bayramlarımızın tek mekânıydı. Geniş alanı içinde Ankara’nın tarihi yerlerindendi. İnsanın hikâyesi olur da mekânın olmaz mı? Kahramanı, yeri, zamanı, olayıyla, Ankara’ya tescillenmiş yerlerdi.
MUSTAFA NECATİ’NİN EVİ
Atatürk Orman Çiftliği’ni kurarak Atatürk; Ankara’ya akciğerlerini kazandırmıştır. Bir grup türedi yerel yönetici ortaya çıkmış, “Daha güzel yapacağız” diyerek önce yeşil alanları imara açmış, sonra arazi yağmasına başlamıştır. Ankara’da siyasetçilere, yazarlara, sanatçılara ev sahipliği yapan Merkez Çiftlik Lokantası da yok edilmiş, özel bir şirkete satılmıştır...
Ankara’da Çubuk Barajı alanı vardır. Atatürk tarafından yaptırılmıştır. Yerel yöneticiler tarafından bakımsız bir hale getirilmiştir. Yönetime gelen duyarlı kent yöneticilerince düzeltilmeye çalışılsa da ilk hali kaybolmuştur... Cumhuriyet’in Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin evi kuru fasulyeciye satılmış, ismi silinmiştir.
UMUT ÖZKAN
EĞİTİMCİ
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