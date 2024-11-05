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Atatürkçü ve demokrat Yüksel Çengel’i yitirdik - MEHMET ALEV COŞKUN

05 Kasım 2024 Salı

Malatya doğumlu, yiğit ve tam bir Anadolu çocuğu olan Yüksel Çengel’i yitirdik. 27 Mayıs öncesi ve sonrasında demokrasi ve hukuk devletine sahip çıkan gençlik grubunun önemli bir üyesiydi.

Milli Türk Talebe Birliği’nin 46. dönem genel başkanlığını yapmıştı. O dönemde CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanlığı görevini yürüttüğüm için İstanbul ve Ankara’daki bu Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve demokrasiye bağlı genç liderlerle birlikte çalışmanın onurunu yaşıyorum.

GENÇLİK LİDERLERİ

Rizeli Nuri Yazıcı, Karadenizli Ahmet Güryüz Ketenci, İstanbul teşkilatından Erol Ünal, Tarhan Erdem, Nurettin Sözen, Özer Öztarhan, Kırşehirli Mustafa Aksoy, Ankara’da Mardinli Şevki Aysan, Diyarbakırlı Hikmet Çetin, Karslı Muzaffer Selçuk, Önder Sav, Kemal Anadol, İzmirli Dr. Sedat Akman ve Raif Ertem ilk etapta hatırladığım ve sayabildiğim gençlik liderleridir.

Onlar Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlıydı ve Atatürk’ün Aydınlanma felsefesine inanmışlardı; hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri için gözlerini kırpmadan mücadele ediyorlardı.

Kendilerinden bir önceki dönemin aynı nitelikteki isimleri olan özellikle Orhan Birgit ve Dr. Suphi Baykam’a saygı duymuşlardır.

SİYASETTE YÜKSELDİLER

Bu gençlik liderlerinin hemen hepsi CHP’de görev almış; il başkanlığı, belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapmışlardır. Yüksel Çengel, Bakırköy ilçe başkanlığı, Avcılar Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı ve milletvekilliği yaptı.

Gençlik kitlesi arasında saygın bir isme sahipti. O, ülkenin birliğine, milletin bütünlüğüne inanmış Atatürk’e içtenlikli bağlı hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri için gözünü kırpmadan mücadele etmiş bir vatan evladıydı. Bu gibi insanlar kolay kolay yetişmiyor.

Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

MEHMET ALEV COŞKUN


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