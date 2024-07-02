Aydınlıkla karanlığın savaşı - HİDAYET KARAKUŞ

02 Temmuz 2024 Salı

Sivas’ta dostlarımızı, arkadaşlarımızı, gencecik çocuklarımızı hain bir ateşte yitirişimizin üzerinden otuz bir yıl geçti. O gün bugün vicdanı olan hiç kimse rahat değil. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan her bireyin derinlerinde çağdışı güçlerin yaşatacakları yeni korkular var.

Bu katliamla ilgili pek çok kitap yazıldı. Geçenlerde dostum, kardeşim Öner Yağcı’dan bir liste istedim. Onun verdiği listeye göre belgesel, roman, şiir derken 63 kitap yazılmış. Bunlar bilinebilenler. Daha da yazılacak, yazılmalı. O gün Sivas’ta olanları, otelin içinden görememiştik ama dehşetini yaşamıştık. Sonradan videolardan, yazılanlardan olayın boyutlarını daha iyi kavradık, gördük. Bu olayın tarihe doğru aktarılması için bütün bu kitaplar, çekilen filmler gerçek birer belge niteliğindedir. Tarih bunları süzerek elbette her şeyi yerli yerine oturtacaktır.

2 Temmuz 1993’teki Madımak katliamıyla ilgili Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Madımak Hafıza Merkezi de bir belgesel hazırladı. Madımak’tan kurtulduğumuz için bizi de çekime çağırdılar. Eşimle birlikte anlattık yaşadıklarımızı. Belgesel, Ankara’da, İzmir’de gösterildi. İzmir’deki gösterimde belgeseli izleme olanağı bulduk. Son olarak da İstanbul’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda bir gösterim düzenlendi.

“30 Haziran 2024 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde olayın özünden uzağa çekildiğini, yalnızca Alevilere yönelik bir katliam olduğunun altı çiziliyordu”.

Oysa bizim gerek belgeseldeki tanıklığımız, gerek 1995’te Edebiyatçılar Derneği’nce yayımlanan Attila Aşut’un önderliğinde bir kurulca hazırlanan “Sivas KitabıBir Toplu Öldürümün Öyküsü”ndeki belgelerde olayları yaratanların laiklik karşıtı, Cumhuriyet karşıtı ve şeriat yanlıları olduğu yazılıyor.

Caddelerde gele gide büyüyen kalabalıktan defalarca dinlediğimiz, “Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak”, “Şeriat devleti kurulsun”, “Zafer İslamın”, “Laik düzen yıkılacak” savsözler de bunu kanıtlıyordu.

LAİKLİĞE KARŞI KALKIŞMA

Madımak’ta yaşananlar bir kalkışmaydı, Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyete karşı kanlı, acımasızca bir canavarlıktı. Bir küçük böceği, yeşil bir otu bile ateşe atamazsınız. Onların da canı vardır ama inanç körü insanlar, gözlerini kırpmadan içinde 120’ye yakın insanın olduğu oteli gözlerini kırpmadan ateşe verdiler. Öylesine gözlerini kan bürümüştü ki oteli altı saat taşlamaları yetmedi, sonunda 35 kişiyi yakarak katlettiler. Cumhuriyete olan kinlerini böyle bir canavarlıkla kustular.Bu gerçeği göz ardı ederek bu katliamın yalnızca Alevilere karşı yapıldığını vurgulamak Cumhuriyeti, laikliği, bugün de laik, bilimsel eğitimi savunanların savaşımını küçültmek tarihe karşı haksızlık olur.

Elbette tarihsel süreçte birtakım dinsel öbekler pek çok acılar çektiler, birbirlerine karşı kanlı savaşlar yürüttüler. Toplumların tarihsel acıları derinlerde hep yaşar. Çağcıl devletler, bu acıları eğitimle, kültürle aşar, aşmalıdır. Batı toplumları, engizisyonun, kilisenin zulmünden eğitimle kurtararak yurttaşlık bilinciyle insan yetiştirdiler. Atatürk’ümüz de bize bu yolu açtı. Ancak onun kurduğu laik düzene düşmanlık önce gizlendi, sonra başını kaldırdı. Sabahattin Eyüboğlu’nun dediği gibi çağlar boyunca süren bir savaştır bu. Aydınlıkla karanlığın savaşı. Bu savaş Hipatya’ların, Bruno’ların, Galile’lerin, HallacMansur’ların, Kubilay’ların, Uğur Mumcu’ların, Bahriye Üçok’ların, Muammer Aksoy’ların verdikleri savaşın halkalarından biridir.

Bu savaşın derinliğini görmeden, belgeselcilerin Sivas katliamını AleviSünni çatışmasına indirgemeleri, tarihsel bir yanlış olacak; bilimsel, laik, demokratik bir toplumun yaratılmasında bize köstek vuracak, ülkeyi yeniden inanç çatışmalarına sürükleyebilecektir.

Egemen sınıflar, dünyanın egemenleri, çokuluslu şirketler, bir yandan ülkeyi yağmalarken bizi de ırkla, dinle birbirimize düşürmek için çırpınıyorlar. Bugün tarikatlar onun için palazlandı. Destekleniyor. Laik eğitimin çanına ot tıkamak için en bağnaz tarikatçıyı eğitim bakanı yapıyor.

Bütün bu gerçekler canımızı yakarken Madımak katliamını dinsel bir nedene bağlamak da temel gerçeği karartmaktan başka işe yaramayacak, ülkeye zarar verecektir.

HİDAYET KARAKUŞ

ŞAİR/YAZAR/EĞİTİMCİ