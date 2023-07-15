Basın önünde mi konuşulmalı? - Mustafa AYDIN

15 Temmuz 2023 Cumartesi

CHP yetkilileri “serbest kürsüde” veya “açık oturumda” konuşuyorlar gibi. Ülkeyi yönetmeye aday bir siyasi partinin kendi iç sorununu basın ve kamuoyu önünde parti yetkililerince ayrı ayrı tartışması doğru mudur? Bu partinin yetkili kurulları yok mudur?

Genel başkan yardımcısı, “İmamoğlu ve Özel genel başkana karşı daha dikkatli olmalı, grup başkanı, “Adaylık ilanım yok”, İBB başkanı, “Genel başkan da onurlu bir şekilde süreci yönetir, sonunda birine el verir”, parti sözcüsü, “Meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacaklar” demektedir.

16 Haziran itibarıyla; genel başkan değişimin önünde durmayacağını, grup başkanı “Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakârlık düşerse bir dakika düşünmem”, İBB başkanı “Genel başkanımızın umuyorum ki bayram öncesi yapacağı bazı aktarımlar sonrasında belki farklı ortam, farklı buluşmada bireysel olarak kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir”, Genel başkan yardımcısı İBB başkanı için “Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var” demişlerdir.

CHP’de değişim konusu çokça konuşulmaya başlandı. Parti dışından, parti içinden görüşler ifade ediliyor. Herkes değişimden yana görüşler belirtiyor, parti içinden konuşanlar değişimi genel başkanlığı adaylığıyla biraz mahcup bir şekilde veya imayla anlatmaya çalışıyor. Parti dışından görüşlerde daha çok, “değişimin içeriği ve ne anlama gelmesi gerektiği” üzerinde duruluyor.

Seçim sonuçlarının tam olarak değerlendirilmediği ve kamuoyu ile paylaşılmadığı bir ortamda parti yetkililerinin bu şekildeki ve ayrıca birbirlerine ayar veren beyanlarını nasıl okumalıyız.

Tüm bu konuşmalar kamuoyu önünde, basına açıklama şeklinde yapılıyor. Peki şu soruyu sormak gerekmez mi? Ülkemizin en eski ve köklü partisi böyle önemli bir sorunu ayrı ayrı kişilerin ağzından basın önünde mi ele alıp tartışmalı, yoksa kendi bünyesinde bir değerlendirme yapıp bir yol haritası mı çizmeli? Kurultay yapılacağının beyanı yeterli mi?

Bir çalışma yapılıp başta parti tüzüğü olmak üzere değişimden ne anlaşılıyorsa o konuların görüşülmesi ve hazırlanacak taslak metinin il yönetimlerince değerlendirilerek olgunlaşması ve sonra partinin diğer organlarında görüşülerek kısa zamanda yapılacak kurultayda ele alınacak hale getirilmesi daha doğru değil mi

Yapılacak çalışma ile değişim ideolojik bir taban üzerinde yürütülmeli, CHP’nin tüzüğünde ifade edilen emek mücadelesini, katılımcı demokrasiyi, laikliği, barışçıl ve hakça bir düzeni benimseyen sol bir programı ortaya koyması, bunu önce örgütlerine iyi anlatması, güçlü bir örgüt yapısı ile kamuoyunun önüne çıkması öncelikli işi olmalıdır.

MUSTAFA AYDIN

EMEKLİ VALİ YARDIMCISI