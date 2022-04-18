Batı medeniyetinin savaş ironisi - Dr. Cengiz KUDAY

18 Nisan 2022 Pazartesi

Görülmekte ki bilim ve teknolojide ilerleme insanlıktaki gelişme ile paralel olmadıkça ortaya çıkan bugünkü trajik tablolar yaşadığımız yüzyıl da damgasını vuracak. Vekâlet savaşına evrilen savaşlar bunu göstermekte.

Savaş, politikanın başka araçlarla devamı olarak da isimlendirilir. Bugün Ukrayna-Rusya arasındaki olaylarda Rusya özellikle savaş tabirini kullanmaktan kaçınmış ve olayları çatışma olarak değerlendirmiştir.

İNGİLTERE’NİN PAYI

Fakat ne olursa olsun bir ulusun başka bir devlet tarafından kendisine dayatılan isteklere karşı vermiş olduğu mücadeleye savaş denir ve bugün Ukrayna’nın Rusya’ya karşı vermiş olduğu kahramanca mücadelenin ismi de savaştır.

Bugün Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, birtakım kışkırtmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kışkırtmaların hepsi geçmişte olduğu gibi İngiltere’nin başını çektiği devletler tarafından yapılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere, Yunanistan’ı “Büyük Yunanistan” hayalleri ile kışkırtmış ve Anadolu’ya saldırmasını sağlamıştır. Fakat aynı zamanda da Sakarya Savaşı sonrası Türkler üzerinde Rusya’nın muhtemel bir pozitif etkisini önlemek için yardım etmiş olduğu Yunanistan’a yapmış olduğu lojistik desteği kesmiş ve bu da Yunan ordusunun gücünü iyice azaltmış ve nihayetinde de Türkler önünde ağır bir yenilgi almalarının sebeplerinden biri olmuştur.

KİMİN SAVAŞI?

İstiklal Savaşı sonrasında Anadolu’da çıkan isyanları da organize eden İngilizlerdir. Misakı Milli hudutları içinde gördüğümüz Musul’un topraklarımıza katılması İngiltere’nin kışkırtmaları sonucu çıkan bu isyanlar yüzünden mümkün olmamıştır.

Bugün yine ülkemizin güney-güneydoğu bölgelerindeki PKK-YPG unsurlarının yaptığı terör olaylarının arkasında İngilizlerin yerini almış Batı ülkeleri ve ironik bir şekilde Rusya bulunmaktadır.

Ukrayna savaşına dönersek bugün söylenen, yazılan rakamlara bakınca binlerce ölü ve ölenlerin üç katı kadar da yaralı mevcut. Savaş devam ettikçe de bu sayı artacak. Bütün bunlara insani açıdan bakarsak bu yapılanları kabul etmek mümkün değil.

Bu olaylara bir hekim gözüyle baktığımız zaman sadece bir insanı iyileştirmek uğruna yaptığımız ameliyatlar, müdahaleler, harcanan emek, yıllarca üzerinde çalıştığımız bilimsel araştırmalar boşuna mı diye düşünüyoruz. Düşünsenize, siz insan hayatını kurtarabilmek için yıllarca okuyacaksınız, ameliyatlarda ter dökecek ve sonunda bazen sevinip bazen üzüleceksiniz. Sonra birileri gelip bombaları insanların üzerine bırakacak ve bir anda binlerce kişi ölecek.

Amerika’da genetik devrimlerle insan ömrünü uzatmaya çalışan laboratuvarlarla insanlığı bir anda yok edecek geliştiren merkezler yan yana. Ne kadar ironik değil mi?

Ukrayna’da, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve dünyanın birçok ülkesinde devam eden savaşlar acaba başkalarının savaşı mı gerçekten?

ÖDENEN BEDEL

ABD’nin eski dışişleri bakanı Madeline Albright’a bir televizyon programında Irak’taki savaş ve ülkeye uygulanan ambargo sonucu 500 bin Iraklı çocuğun ölmesi üzerine ne düşündüğü sorulmuştu. Cevabı “Çok zor bir seçim ama bu bedelin ödenmesi gerekiyor” şeklinde olmuştu.

Son olarak önce Başkan Biden, “Bugün Bizden değilseniz, bize karşısınız” demişti.

Bugün Ukrayna’da binlerce kişi hayatını kaybetti. Şu anda 4.5 milyon Ukraynalı yurtlarından uzakta göçmen.

Binlerce ölü ve yaralı... Ne için? Batı tarzı yaşamın devam etmesi için başka ülkelerin üzerinden ödenen bir bedel mi?

DR. CENGİZ KUDAY

