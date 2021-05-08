Ben Hukuka İnanmak İsterim - Prof. Dr. Cengiz KUDAY

08 Mayıs 2021 Cumartesi

Bildiğiniz gibi 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında “Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabında yazdıkları ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Buna benzer şekilde Başbuğ ayrıca bir TV programında FETÖ suçlularını koruyan kanunun bir gece yarısı kararnamesi ile kurullardan kimler tarafından geçirildiğini sormuş ve kendisi hakkında bu sorusundan ötürü bir soruşturma daha başlatılmıştı. Ayrıca kendi yazmış olduğu “Güçler Mücadelesi” adlı kitabında 27 Mayıs 1960 ihtilali ile ilgili bana göre de çok doğru olan bir görüşünü ifade etmişti. Ben de 27 Mayıs günlerini lise ve üniversite talebesi olarak bizzat yaşamış biri olarak bu olaylara farklı bir gözlük ile bakabileceğim kanaatindeyim.

Terörist başı suçlaması ile yargılandığı FETÖ duruşmalarında Başbuğ bu konuyla ilgili yargılanıyor olmayı kabul etmediğini belirtmişti. Ortada benim bilmediğim bir suç varsa ve ille de bir suçlu aranıyorsa diğer yargılananları değil yalnız kendisinin suçlanmasının gerektiğini belirtmişti.

Bu hafta yayımlanan bir TV programında duayen Avukat, Barolar Birliği Delegesi Turgut Kazan bugün Türkiye’de hukuktan bahsedilemeyeceğini belirtmişti. (İmamoğlu için açılan soruşturma bir komedi konusu olabilir. İmamoğlu’nun bildiğim kadarıyla spinal stenoz rahatsızlığı var. Bu vakalarda kişi düz yolda yürürken ağrılarını azaltmak için farkında olmadan refleks olarak ellerini arkaya koyarlar. Bu kişiler merdivenden iniş yaparken ise yine ağrılarını azaltmak için bu sefer de gövdelerini arkaya ellerini öne alırlar. Bu insan anatomisinin bir kalıtımsal özelliğidir.)

Bugün merdivenleri yavaş yavaş çıkanlar var ve aynı zamanda başka bir grup da merdivenleri elleri önünde bir şekilde iniyor ve bazen de merdivenlerden düşüyorlar.

BAŞBUĞ YALNIZ DEĞİLDİR

Her şeye rağmen ben hukuka inanırım. Daha doğrusu inanmak isterim. Öğrencilik zamanımda kısa bir süre olsa da hukuk fakültesinde okumuş ve bugün tanınmış Avukat Köksal Bayraktar ile aynı sınıfta bulunma mutluluğuna erişmiştim. Tanrı insanları yaratırken bir bilgisayar (beyin) vermiş ama yazılım vermemiştir. Yazılım vermemiştir ama kendi sesini duyurmak için vicdan vermiştir. Vicdan Tanrı’nın sesidir. Hukukçuların hukuk bilgileri kadar vicdanlarının da temiz ve Tanrı’nın buyruğu gibi doğru yolda olması gerekir.



Roma’yı Kartaca komutanı Hannibal’den kurtaran MÖ 210’da Scipio Africanus adlı Roma generalinin hikâyesi ilginçtir. Ülkesinin kendisine bu kadar minnet borcu olmasına rağmen bu kahraman general ordunun bir arpa alımı ihalesi sebebi ile senatör ve Yargıç Kato tarafından suçlanmış ve mahkeme sürecinde haklılığını görme şansına sahip olamadan üzüntüsünden hayatını kaybetmiştir. Tarih bu iki Romalıyı da yaptıkları ile hâlâ hatırlamaktadır. Bugünümüze dönecek olursak günümüz hukukçuları kararlarını verirken ellerindeki kitaplara, bilgilere ve daha önceki hocalarının öğrettiklerine ya da Prof. Başgil’in anayasa kitabının bu konudaki mütalaasına başvurabilirler.

Başbuğ yalnız değildir, Başbuğ ve onun gibi yargılanan tüm komutanlarımız hâlâ Türk adaletine ve her şeyin üstünde Türk milletine inanmaktadırlar.