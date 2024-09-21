Bilim ve ‘Allah korkusu’ - Prof. Dr. Talât Tevrüz

21 Eylül 2024 Cumartesi

Eski genelkurmay başkanı ve milli savunma bakanı, şimdi milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanı olan Hulusi Akar’ın “Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanmak” demesi oldukça yadırganacak bir söylemdir.

Sanki bilgi/bilim Allah sevgisine engelmiş gibi! Böyle düşünenler hâlâ geçmiş dönemleri yaşıyorlar düşüncesindeyim. Osmanlı sürekli geriledi çünkü bilim yok sayıldı ve cehalet yaygındı. Bitirilen Osmanlı’dan kalan son toprak Anadolu ve Trakya, Atatürk ve yurtsever mücadele arkadaşları tarafından kurtarıldı ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bilgiye/ bilime, sanayileşmeye, üretime önem verildi ve Türkiye dünyanın hatırı sayılır bir devleti oldu.

DÜŞÜNÜLMESİ GEREKENLER

Bir de şimdiki duruma bakalım: Ekonomiden, üretime; adaletten güvenliğe, eğitimden dış ilişkilere kadar çözülmesi, düşünülmesi gereken onlarca sorun var.

Günümüzde bir dünyadan örnek verelim: İsrail’in Gazze’de, Filistin’de ve çevresinde yaptıklarına ve İslam ülkelerinin hiçbir şey yapamadığına bakalım! Buradan da bilgi/bilim konusunda çıkarılacak büyük dersler olmalı. O nedenle, yazıktır, kıymayın dünyanın en seçkin yerindeki bu cennet vatana!