Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bilim ve ‘Allah korkusu’ - Prof. Dr. Talât Tevrüz

21 Eylül 2024 Cumartesi

Eski genelkurmay başkanı ve milli savunma bakanı, şimdi milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanı olan Hulusi Akar’ın “Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanmak” demesi oldukça yadırganacak bir söylemdir.

Sanki bilgi/bilim Allah sevgisine engelmiş gibi! Böyle düşünenler hâlâ geçmiş dönemleri yaşıyorlar düşüncesindeyim. Osmanlı sürekli geriledi çünkü bilim yok sayıldı ve cehalet yaygındı. Bitirilen Osmanlı’dan kalan son toprak Anadolu ve Trakya, Atatürk ve yurtsever mücadele arkadaşları tarafından kurtarıldı ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bilgiye/ bilime, sanayileşmeye, üretime önem verildi ve Türkiye dünyanın hatırı sayılır bir devleti oldu.

DÜŞÜNÜLMESİ GEREKENLER

Bir de şimdiki duruma bakalım: Ekonomiden, üretime; adaletten güvenliğe, eğitimden dış ilişkilere kadar çözülmesi, düşünülmesi gereken onlarca sorun var.

Günümüzde bir dünyadan örnek verelim: İsrail’in Gazze’de, Filistin’de ve çevresinde yaptıklarına ve İslam ülkelerinin hiçbir şey yapamadığına bakalım! Buradan da bilgi/bilim konusunda çıkarılacak büyük dersler olmalı. O nedenle, yazıktır, kıymayın dünyanın en seçkin yerindeki bu cennet vatana!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Otomobilsiz kentler mümkün mü? - Dr. Mine Bora 21 Eylül 2024
Bilim ve ‘Allah korkusu’ - Prof. Dr. Talât Tevrüz 21 Eylül 2024
Emek için mücadele - Dr. Arzu Çerkezoğlu 20 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Ekonomist Aile
Olaylar Ve Görüşler
Bilim ve ‘Allah korkusu’ - Prof. Dr. Talât Tevrüz
Olaylar Ve Görüşler
Otomobilsiz kentler mümkün mü? - Dr. Mine Bora
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (35) Hep ken-dine...
Şükran Soner
Şükran Soner Susmak, yılmak değil, hakkını aramanın zamanı
Murat Ağırel
Murat Ağırel Milli eğitim üzerinden adınızı kullanıyorlar
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Hitler ve Netanyahu
Miyase İlknur
Miyase İlknur Knut Hamsun haklı galiba
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller BM Güvenlik Konseyi’nde reform
Öner Yağcı
Öner Yağcı Bir ezgili yürek: Ruhi Su
Eren Aysan
Eren Aysan Kültürel dönüşüm

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler