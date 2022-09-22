Bir gece ansızın... - V. Murat TULGA

22 Eylül 2022 Perşembe

Suriye’de, Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekâtı sırasında Türkiye ile ABD arasındaki yoğun görüşmelerin ardından 17 Ekim 2019 tarihinde, 13 maddelik bir antlaşma yapılmış, ortak açıklamanın 9. maddesi terör örgütü YPG’nin elinden alınacak ağır silahlarla ilgili konu şu şekilde kayıt altına alınmıştı:

“... Her iki taraf Türkiye’nin, YPG (PKK) ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.”

ABD DESTEĞİ

Ancak yapılanın bir anlaşma olması nedeniyle denetiminin sıkı olarak yapılması gerektiğini, ABD’nin Irak harekâtı sonrası Irak’ta daha önce kaybolan silahlar olduğunu, bunların terör örgütlerinin eline geçtiği düşünüldüğünde, Suriye’de de bu silahların ABD tarafından “toplanamaması, toplanmaması veya buharlaşması!” olasılığının yüksek olduğunu üç yıl önceki yazımızda ayrıntılı olarak anlatmıştık.1

İktidarın yakın destekçisi bir medya organının haberinden üç yıl sonra neler olduğunu öğreniyoruz:

“Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorun olan ve ana gövdesini terör örgütleri PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ABD ile birlikte Türkiye - Suriye - Irak sınırına çok yakın bir noktada tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Skandal, Ortak Görev Gücünün tatbikatı resmi Twitter hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. ABD askerleri tatbikatı, Haseke ilinin kuzeydoğusunda, Suriye - Irak - Türkiye sınırı üçgeni yakınlarında yer alan el Malikiye (Derik) ilçesi kırsalında “Tekil Bekil” köyünde terör örgütleriyle birlikte gerçek mühimmatla gerçekleştirdi. Tatbikatta ABD yapımı Bradley araçlarının yanı sıra ağır ve orta menzilli silahlar yer aldı. Tankların ve ağır silahların yer aldığı tatbikata katılan onlarca ABD’li asker ve Uluslararası Koalisyon Birleşik Ortak Görev Gücünden komutanlar, SDG üyelerinin topçu, havan ve güdümlü füze kullanımı konusundaki eğitimlerini denetlediler...”2

GÖRÜNEN KÖY...

Sosyal medya sayesinde ne yazık ki üç yıl önce yapılan antlaşmanın sadece kâğıt üzerinde kaldığını, uygulanmadığını, takibinin yapılmadığını anlıyoruz. Sonuç olarak güneyimizde terör tehdidi ve dolayısıyla güvenlik endişelerimiz de artarak sürüyor.

Bu fütursuzluğa hiç üst düzey bir kınama, bir yaptırım duyuyor muyuz, yaşananlara ilişkin bir karşı girişim görüyor muyuz? İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri konusunda şahin kesilirken YPG’nin yaratıcısı ve baş hamisi ABD’ye karşı anlamsız bu tepkisizlik ve ikiyüzlülük nedir?

Bu arada bölgede şehit olup memleketlerinde törenle defnedilen kahramanlarımızın haberleri gelmeye devam ediyor. Bu vurdumduymazlık ve omurgasız diplomasi ile olan yine TSK’nin kahraman evlatlarına oluyor.

Siz istediğiniz kadar “Bir gece ansızın gelebiliriz” hikâyeleri ile kamuoyunu oyalamaya devam edin. Görünen köy kılavuz istemez.

V. MURAT TULGA

EMEKLİ KURMAY ALBAY

1 www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-görüs¸ler/abd-veirakta-olanlar-1572418, 30 Ekim 2019

2 www.sabah.com.tr/dunya/abd-bunu-da-yaptı-teror-orgutuyle-skandal-tatbikat-6150025/amp, 09 Eylül 2022