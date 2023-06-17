Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bu Cumhuriyet bize emanet - Av. Erol ERTUĞRUL

17 Haziran 2023 Cumartesi

6 Şubat 2023 gecesi Cumhuriyet tarihimizin en büyük depremini yaşadık. 50 binden fazla insanımızı yitirdik. Önceden önlemlerin alınmamış olması, deprem sırasındaki organizasyon bozuklukları can kayıplarımızı artırdı. Kızılay depremzedeler soğukta çadır beklerken çadır dağıtmıyor, çadırları satıyordu. Bunları yüreğimiz burkularak öğrendik. Resmi yardım kuruluşları yandaşlaştırılmıştı. Bu durum kayıplarımızı acılarımızı artırdı. Bu aksaklıkların nedeni yirmi yıldır ülkemizi kötü yöneten AKP’dir. 

Yirmi yıldır çağdaş okulları kapattılar, imam okulları açtılar. Başta vali ve kaymakamlar olmak üzere kamu kurumlarının başına imam okulu çıkışlıları getirdiler. Din kuralları referans oldu. Ekonomide bile dinsel kuralları öne çıkardılar. Nas diyerek faizleri düşürdüler. Ekonomik açıdan iflas noktasına getirildik. Bir ülkenin onuru parasının değeri ile ölçülürken ülkemizin parası pul oldu. Yoksulluk toplumu sarıp sarmaladı. Yoksul ve aldatılmış halka yardım diyerek ulufeler dağıttılar. Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yolsuzluklar yapıldı. Devleti yönetenler açık biçimde yolsuzluklara bulaştı. Tüm bunlar halkın gözleri önünde yapıldı. Kimseler umursamadı. Yolsuzluk hırsızlık değildir diyerek din adamlarından fetvalar alındı. Yirmi yıl yolsuzluk, yoksulluk, adam kayırma olağan sayıldı.

Yargıyı kullanarak herkesi susturdular. Güzel yurdumuzu göçmen diyerek Suriyelilerle, Afganlılarla doldurdular. On milyondan fazla göçmen tüm yurdumuzu sardı. Vatandaşlığı para ile sattılar. Göçmenler oy kullandılar. Yaşanan güvenlik olayları katlanılamaz boyutlara vardı.

Cumhuriyetin ordusuna kumpas kurdular. Generaller uydurma suçlamalarla cezaevlerine konulurken Hizbullahçılar cezaevlerinden salıverildiler. Ülkemizin kozmik odası Fethullahçılara açıldı. 

Bu koşullarda seçimlere girdik. Sorumluların etkisiz kalacağını sandık. Ülkemizin güzel geleceği için emek verenlerin öne geçeceğini umduk. Hizbullahçılar Meclis’e girdiler. CHP’li olmayan kırk milletvekili CHP’nin sırtından milletvekili oldular. Sonuçlar kimseyi çok şaşırtmamalı, kimse kızmamalı, kimse umutsuzluğa kapılmamalı. Sonuçlarda herkesin payı var. Önce şunu görmeli: Ülkemizin yarısı laik, demokratik, sosyal hukuk devletinden yanadır, bu çarpık düzene karşıdır. 

Unutmamalı ki bu ulus geçmişte dünyanın en etkin emperyalistlerine Çanakkale’yi dar etmiştir. Bu ulus Mustafa Kemal’in komutasında Kurtuluş Savaşı’nın kazanan ulustur. Bu ulus Mustafa Kemal’in önderliğinde devrimleri yapmıştır. Böyle olumsuz sonuçlarda yılgınlığa kapılmak yerine eksiklerimizi gidererek başarıya koşmanın yollarını arayıp bulmalıyız. O olsa ne yapardı diye düşünmeliyiz. 

Mustafa Kemal küsseydi, yılsaydı, bugün bu güzel ülkemiz olabilir miydi? Bugün Aydınlanmacıların karşılaştıkları sorunlar, dün Mustafa Kemal’in karşılaştığı ve aşarak yok ettiği sorunların yanında bir hiçtir. Bu Cumhuriyet bize emanet. 

Ulusumuza inanarak, ulusumuzun aldatılmasına engel olarak, bıkıp usanmadan çalışarak, geriliklerle, karanlıklarla savaşarak zafere ulaşmalıyız. Gelecek kuşaklara karşı görevimiz budur. 

AV. EROL ERTUĞRUL

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bu Cumhuriyet bize emanet - Av. Erol ERTUĞRUL 17 Haziran 2023
CHP’de çağdaş ve demokratik değişim şart - Prof. Dr. Nedim ÇEKMEN 17 Haziran 2023
Parti içi demokrasi ve delegeler konusu - Dr. Nezih OKUR 16 Haziran 2023

Günün Köşe Yazıları

Alev Coşkun
Alev Coşkun Cumhuriyet bir Kuvayı Milliye kuruluşudur
Işık Kansu
Işık Kansu Ezbere Önyargılar
Olaylar Ve Görüşler
Bu Cumhuriyet bize emanet - Av. Erol ERTUĞRUL
Olaylar Ve Görüşler
CHP’de çağdaş ve demokratik değişim şart - Prof. Dr. Nedim ÇEKMEN
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Gün ardından gün doğar...
Şükran Soner
Şükran Soner Osmanlı döneminden Türk-Japon karşılaşmaları
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kol, nal ve mal
Murat Ağırel
Murat Ağırel Depremin şüpheli ihaleleri
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Sırf çocuklar mı?
Miyase İlknur
Miyase İlknur Değişim...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Dervişizm
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Bir şamandan el aldım
Öner Yağcı
Öner Yağcı Birleşerek direnmek
Eren Aysan
Eren Aysan Bir Cumhuriyet kadını: Suna Kan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler