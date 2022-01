Bu yangın AKP iktidarı gitmeden sönmez - Av. Erol ERTUĞRUL

09 Ocak 2022 Pazar

Yanlış ekonomik politikalarla güzel yurdumuz her açıdan bir çıkmaza sürüklenmiştir. Türk Lirası yabancı paralar karşısında görülmemiş biçimde değer yitirmiş, halk kitleleri görülmemiş biçimde yoksullaşmıştır. Her şeyin fiyatı anlık artmaktadır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına her gün zam yapılmaktadır. Yeni yılla birlikte zamlar görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. “Her şeyi ben bilirim, benim kararlarım doğrudur” denilerek tek kişi kararları ile yanlışlar sürdürülmektedir. Geçen günlerde yapılanlar, doların değerini düşürüp TL’nin değerini artırmış görünse bile olay gizli bir faiz artırımıdır. Faizi bu kez bankalar yerine Hazine’den halkımız ödeyecektir. Bir gecede inanılmaz zararlara uğrayan insanlarımızın zararları nasıl karşılanacaktır.

Ülkenin parasını pul edenler, ülkeyi üç dolara muhtaç edenler şimdi de bir avuç dolar için Arap ülkelerini dolaşıyorlar, “Araplar bizim kardeşlerimizdir” diyorlar. Katar Dışişleri Bakanı açıkça “Biz Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları nedeniyle ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz” diyor.

AKLIN YOK OLDUĞU NOKTA

Katar, hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Doğu Akdeniz’de doğalgaz anlaşması yapıyor. Ülkemizi bu duruma düşürenler hiç utanıp sıkılıyorlar mı? Arap ülkeleri ile yapılan görüşmelerde acaba birkaç dolar karşılığında ülkemizin nelerini satıyorlar? Oralardan alınan paralar ise yandaşlara peşkeş çekiliyor. Ülkemizi Arap ülkelerine muhtaç etmişsiniz, yanlışlardan dönmek yerine “Uygulamalarımız doğrudur, altı ay sonra her şey düzelecek” diyerek halkımızı aldatmayı sürdürüyorsunuz. Altı ay sonrayı nasıl bilebilirsiniz. Maliye Bakanı “Bitersek hep beraber biteceğiz” diyor. Ülkemizi bitme noktasına getirenler utansınlar.

Yolsuzluklar olağan karşılanmaktadır. Yolsuzluk hırsızlık değildir diye fetvalar alınmaktadır. Halk kitleleri yoksulluklar içindeyken yönetenler saraylarda bolluk içinde yaşıyorlar. Savurganlıklar, ekonomik çıkmazlar bir din aldatmacası ile kitlelere sunulmak isteniyor. Her şeye bir din kılıfı uyduruluyor. Bay Erdoğan “Din neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” diyor. Diyanet İşleri Başkanı şeyhülislam gibi fetvalar veriyor. Tarikatlar, cemaatler kol geziyor. 1 milyon çocuğumuz tarikatların elindedir. Bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de Milli Eğitim Şûrası’nda okul öncesi din eğitimi kararı alınıyor. Yani dört beş yaşında çocuklarımızın kafası kör inançlarla doldurulacak. Buna kimsenin hakkı yoktur. İçişleri Bakanı “Bize her şeyi Allah yaptırıyor” diyor. Aklın yok olduğu noktadayız.

Hukuk ise bir kişinin iki dudağı arasındadır. Bağımsız yargı yok. AYM, AİHM kararları uygulanmıyor. Cezaevleri karşı görüşteki suçsuz insanlarla dolu. 28 Şubat diyerek uydurma suçlar yaratılıyor ve seksen yaşını geçmiş generaller cezaevine konuluyor. Möntrö’ye sahip çıkan amiraller hakkında davalar açılıyor.

GERÇEK MANDACILIK...

Bunlar Cumhuriyetin ordusunun kahraman subaylarıdır. Onları cezaevine koyan savcılar, yargıçlar hangi okullarda okudular, onları hangi hukukçular yetiştirdi şaşırıyoruz. Ekonomik yanlışlara karşı çıkanlara “mandacı” diyorlar. Bu ülke mandacılara karşı verilen savaşla kurulmuştur. Bugün bunca yanlışları yapanlar, dünkü mandacıların torunlarıdır. Kurtuluş Savaşımız sırasında Erzurum Kongresi’nde, Sivas Kongresi’nde dış düşmanla birlikte mandacılara karşı da savaş verilmiştir. Mandacılık Türk parasının değerini dövize endekslemektir.

Ülkemizde bunlar olurken Bay Erdoğan “Biz Çin modeli ile kalkınacağız” diyor. Tam bir aldatmaca. Çin bir kültür devrimi ile bu noktaya geldi. Faizleri düşürerek halkı yoksullaştırmak değildir Çin modeli. Çin bilim ve teknoloji ile kalkındı. Din kurallarına sarılarak kalkınan bir tek ulus yoktur. Çin devriminin temelinde kültür vardır. Kör inançlara sarılarak kültür olmaz. Atatürk’ün yol göstericisi akıl ve bilimdir. Siz özelleştirme diyerek ülkenin en değerli ekonomik varlıklarını, doğal kaynaklarını yabancılara sattınız, satıyorsunuz. Halkı aldatmak için ikinci kurtuluş savaşı diyorsunuz. Bizim tek Kurtuluş Savaşımız vardır, o da kazanılmıştır. Siz her alanda Atatürk’ü silmeye çalışırken Çin Atatürk’ün uygulamalarını, emperyalizmle savaşını, planlı kalkınmasını örnek almıştır.

Çin’de ders kitaplarında Atatürk övgüyle anlatılırken siz Atatürk’ü ders kitaplarından çıkarmaya, unutturmaya çalışıyorsunuz. Sizin Çin’den örnek alacağınız tek alan ucuz emek ve işgücü, tek parti ve tek adam yönetimi olabilir. Onu da ülkemizde uygulamanız olanaksızdır.

Bu yangın AKP gitmeden sönmez. Tek çıkış yolu bilim ve akıl, planlı kalkınma ve Atatürk’ün öz kaynaklarımıza sahip çıkarak uyguladığı ekonomi politikalarıdır.

AV. EROL ERTUĞRUL