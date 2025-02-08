Bunalımdan çıkış programı - Serdar Erkan
Bugün, ülkemizde iktidarın 22 yıldır uygulanan ekonomik ve siyasi programları nedeniyle siyaset kurumu ve ekonomi iflas etmiştir. Çünkü 100 yıl önce kurtuluşu ve kuruluşu sağlayan Gazi Meclis (TBMM) tek adam vesayet rejimi nedeniyle demokratik ve üretken zeminini yitirmiştir. Çünkü tek adam, devletin tüm kurumlarını olduğu gibi TBMM’yi de istediği gibi günlük politik hesapları ile yönlendirmektedir.
Bu nedenle bugünkü TBMM, halkın sorunlarının çözüm yeri olmaktan uzaklaşmıştır. Halk da umudunu siyaset kurumundan yavaş yavaş kesmektedir. Bu şartlarda CHP’nin 100 yıl önceki gibi tekrar halka gitmesi ve halkı sürece katarak birlikte çıkış yolunu bulması gerekmektedir. AKP’nin yol açtığı 22 yıllık yıkımdan çıkmak için halkla birlikte bir çıkış programı yapılmalıdır. Bu çıkış programının amacı öncelikle Cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri dönüp ardından yeniden kalkınmayı sağlamaktır. Bunun için de bir yol haritası çizilmelidir. Peki bu yol haritasının aşamaları nelerdir?
İZLENECEK YOL HARİTASI
İlk olarak alınacak parti meclisi kararı sonrasında, öncelikle bu programın gerekliliği parti örgütünde tüm yönleri ile tartışılarak içselleştirilmesi sağlanmalı, uygulanacak usul, yöntem ve yol haritası ile taslak bunalımdan çıkış programı akademisyenlerin, uzmanların ve örgütün katkısıyla netleştirilmelidir.
İkinci aşamada, program taslağı örgütler ve medya kanalıyla, halka duyurmalı ve halkın bu program çalışmasının içine katılmasını ve katkı vermesini istemeli ve bunu sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Üçüncü aşamada oluşturulan taslak program, partinin tüm iletişim kanalları ve medya olanakları kullanılarak yazılı ve görsel basınla internet ve sosyal medya üzerinden halka ulaştırmalıdır.
Dördüncü aşamada, planlanan bir süre (2- 3 ay) içerisinde, halkın tüm katmanlarında ve ülkemizin her köşesinde, taslak programın tartışılmasını, halkın katılım ve katkısını istemelidir.
HALK SÜRECE KATILMALI
Beşinci aşamada, planlanan ve duyurulan bir takvim ve usullerle en az yedi bölge esaslı olacak şekilde halkın tüm katmanlarını, muhtarlarını ve kitle örgütlerinin temsilcilerini dahil eden, katılım ve katkısını sağlayan halk meclisleri kongreler ve çalıştaylar sürecini yöneterek, bunalımdan çıkış yolu programını planlanan takvim içinde olgunlaştırmalı ve somutlaştırmalıdır. Böylelikle CHP net ve somut çözümler üretirken halkı da sürece katmış olacaktır.
CHP örgütünün, tabandan tavana, bir bütün olarak bu süreci, seçim çalışmasının bir parçası olarak görmeli, önümüzdeki ilk genel seçimlere hazırlık çalışmalarını başlatarak (bunalımdan çıkış programını) yazılı hale getirmelidir. CHP tüm örgütleri, sosyal medya ve ana akım medya kanallarıyla halka ulaştırarak kesinleşmiş programı yerel toplantılarda tüm ülkeye duyurmalı, halka dağıtmalı, anlatmalı ve ancak bu programla bunalımdan çıkılabileceğine tüm yurttaşları ikna etmelidir. Halkımız kuşkusuz, 100 yıl önce olduğu gibi, kongrelerde ve nihayetinde TBMM’de tartışarak yaptığı gibi, karanlıktan aydınlığa çıkmak için kendi yaptığı programına ve bunu yapan partisine sahip çıkarak, ilk seçimlerde CHP’yi iktidara getirecektir. Önümüzdeki süreçte CHP’nin iktidar olmasını sağlayacak diğer tüm koşullar ve siyasi iklim hazırdır.
SERDAR ERKAN
CHP MERSİN ÖNCEKİ DÖNEM İL BAŞKAN YRD.
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