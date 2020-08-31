Büyük Devlet Farkı - Dr. Cengiz Kuday

31 Ağustos 2020 Pazartesi

1982’de İngiltere Falkland Adası’nda esir alınan 115 askerini kurtarmak için 8 bin mil öteye Güney Kutbu’na yakın Falkland Adası’na donanmasını gönderdi. 2 destroyer, 2 firkateyn kontainer gemisi olmak üzere 7 gemi, 24 helikopter ve 10 savaş uçağını kaybetti. Ayrıca 258 ölü 777 yaralı pahasına askerlerini ve onurunu kurtardı.

Geçen günlerde İdlib’de 31 askerimiz uçak taarruzu ile şehit edildi. Askerimizi şehit eden ülke ve bu emri veren başkanı bilinirken, nedense bu olay devletimiz nezdinde protesto bile edilmeden örtbas edildi. İşte büyük devlet farkı!!

Kurtuluş Savaşı’nda bütün olumsuzluklara karşı (Ordumuzun yarıya yakın miktarı silah ve üniformaları ile firar etmişlerdir. Hatta bazı ileri rütbeli komutanlar dahi savaşı kazanamayacağımızı düşünmüşlerdir. Atatürk onlardan emir tekrarı tezkeresi bile almıştır), Atatürk ve ona inanan bir avuç komutan zafere inanan askerlerimizle bu savaş kazanıldı ve onurumuz kurtarıldı.

Başta Ödemiş, birkaç kasaba ve şehirlerimiz dışında bölge halkı zaferi hiç düşünmemişti. Düşmanı Yunan bayrakları, ekmek ve tuz ile başta beldenin başkanı ve din adamları ile karşılamışlardı. Bütün bu şartlara rağmen Atatürk ve zafere inanmış bir avuç arkadaşla ona inanan askerlerimizle ordumuz zafer kazanmıştır. Büyük inanç ve büyük devlet ve büyük devlet adamı farkı.

Yakın zamanda geçirdiği büyük travmalara rağmen, ordumuza bu kritik günlerde hâlâ inanıyoruz.





Dr. Cengiz Kuday