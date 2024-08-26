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Büyük Taarruz ve Atatürk gençliği - NİHAT ARDA MERCAN

26 Ağustos 2024 Pazartesi

26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’da yakılan meşale, Türk ve dünya tarihinin tanık olduğu, emperyalist güçlerin bozguna uğratıldığı en büyük zaferlerden biri ile büyüdü. Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları bu büyük zaferi en kısa sürede egemenliği kayıtsız şartsız millete devrederek Cumhuriyet ile taçlandırdı. Bu onurlu mücadelenin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Atalarımız düşmanların geldikleri gibi gideceği inancı ve “Ya istiklal ya ölüm” ilkesiyle bu vatanı bizlere bıraktı. Hiçbir kuşku yoktur ki bağımsız bir devletin özgür yurttaşları olabilmişsek, yurdumuzu Batı’nın, vicdanımızı ve düşüncemizi Doğu’nun pençesinden kurtarabilmişsek; denizlerimize bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak hepsini 102 yıl önceki bu onurlu mücadeleye borçluyuz.

Her yıl şehitlerimizi anarken, atalarımızın bizlere bu toprakları vatan yapmak için gözlerini dahi kırpmadan verdiği mücadeleyi ve bunun zorluğunu anlayabilmeyi amaçlıyoruz. Dünyada gençliğin bir toplumsal ve siyasal güç olarak önemini ilk kavrayan lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, çağdaşları gibi tek tip, otoriter rejimlerinin robotu olan bir gençlik yerine bilimi, aklı önceleyen özgür iradeli Türk gençliğinin rehberi ve lideri oldu.

GENÇLİĞE HİTABE PUSULA

Bu topraklarda Çiğiltepe’yi söz verdiği saatte alamadığı için yaşamına son veren Albay Reşat Çiğiltepe’nin milletin geleceğini kurtarmak amacıyla üstlendiği sorumluluğu hissediyor ve yaşıyoruz. Milli Mücadele kahramanlarımızın kararlılığını ve inancını yaşamak ve yaşatmak için her yıl yurttaşlar bu topraklarda buluşuyor ve Büyük Taarruz’un gecesinde Kocatepe’ye çıkıyor. Düzenlenen kamplarda sayıları her geçen gün artan Atatürkçü gençlik ile bilim ve sanat insanları buluşuyor.

Zaferden 102 yıl sonra bugün Türk gençlerine düşen görev, içinde bulunduğumuz karanlık günleri ülkemizin kurucu değerlerinin ışığıyla aydınlığa kavuşturmaktır. 102 yıl önce atalarımız nasıl kararlı bir mücadeleyle yalnız milletimize değil, dünyanın tüm mazlum milletlerine umut olduysa Atatürk Devrimlerinin takipçisi olan gençler; “Zafer, zafer benimdir diyebilenin; başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir” sözlerindeki inançla, laik, tam bağımsız ve demokratik Türkiye için mücadele edecektir. Bu mücadeledeki yol gösterici de “Gençliğe Hitabe”dir.

Cumhuriyetin kurulduğu bu topraklarda Kocatepe ruhu ile buluşuyor, bir kez daha ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımıza saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz.

NİHAT ARDA MERCAN

ADD GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI


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