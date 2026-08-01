Özgün İslam’ın çarpıtılmış versiyonu siyasal İslam’ın pençesine düşen ve ikisi arasındaki uçurumun farkında olmayan halkımız, çeyrek yüzyıllık yanılmışlığı için dizlerini döverken Bekri Mustafa’nın Sultan Ahmet Camisi’ne imam olduğuna ve balığın kavağa çıktığına da tanık oldu.

Bu şaşılası yaşanmışlıklar bağlamında, CHP’yi yüzde 25’ten alıp yüzde 35’e çıkaran siyaset ufkumuzun yeni yıldızı Özgür Özel, kurmay kadrosu, önceki ve şimdiki milletvekilleri ve CHP camiasının yüzde 90’a ulaşan büyük bir kitlesi, ömür verdikleri partilerini gözyaşları ile terk etmek zorunda bırakıldılar. Kişiyi evinden ve yurdundan, babayı evlatlarından ve bülbülü gülünden ayırdılar.

Bu trajediyi vicdanı nasırlılar anlayamazlar. Senaryonun mimarı Saray, figüranı Kemal Kılıçdaroğlu, hedef Kandil’e ipek mendil, ulus ve üniter devletin burçlarında açılacak gedikler ve başmimara zaman ötesi koltuk... Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dikenli çorap gibi örülmesinin üzerinden 16 yıl geçtikten sonra daha da netleşti ki halkın “Müslüman Kardeşler” tuzağına düşürülmesi ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun marka parti CHP’ye musallat edilmesi, birbirini tamamlayan emperyalist projeler bütünü olsa da proje yazarı ile gizli ortağının yazdıkları senaryo, aç ve perişan halkın öfke ateşinde kül olacaktır.

Özgür Özel gittiği her yörede siyasi tsunami yaratıyor. Çeyrek asırlık aldatılmışlığın öfke ve hüsranını yaşayan halk, Özel’in kendilerine duyduğu sevgi ve saygının yapmacık olmadığına; duyarlı, duygulu ve dürüst olduğuna ve kendilerinden biri olduğuna inanıyor. Güvenilir siyasi lider kıtlığı yaşadığımız günümüzde bu tablo olağanüstü değerdedir.

KURTARILMAYI BEKLEYEN REHİNE

Özellikle “kudretli”nin takibindeki siyasi davalarda yargı diz çökmüştür. Saygın hukukçuların ittifak ettiği gibi, ilgisi ve yetkisi olmayan bir mahkemenin verdiği “tedbirli butlan” kararı ve YSK’nin kendi görev ve yetkisinin gaspına boyun eğmesi, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerde yaşanabilecekler açısından kaygı vericidir.

Özgür Özel, ulusal tarihimizin bu çetrefilli döneminde çok ağır bir yükün altına girmiştir. Bilimsel teorilere göre dünyamız Güneş’ten kopmuş, bir daha geri dönmemiştir. Ama CHP’deki büyük kopuş, İslam tarihindeki dini hicretin siyasi versiyonu olduğu için günü geldiğinde baba ocağı CHP’yi işgalden kurtarma onur ve sorumluluğu Özel’in omuzlarındadır. ABD ve öteki emperyalistler ile içerideki paydaşları yurdumuzun üzerine inşa edildiği ebedi hükümranlık mayasına zehir katma ve devletin temel taşlarını oynatma çabasındalar.

Yurdu kurtaran ve devleti kuran partinin öz evladı olarak bu ihanet projesini Sevr gibi yırtıp atma sorumluluğu da her yurtseverle birlikte Özgür Özel’in omuzlarındadır. Yazgısı, Özgür Bey’i Atatürk’ün evladı olmanın ağır sorumluluğuna çağırıyor.

GANİ AŞIK

E. MÜFTÜ, MİLLETVEKİLİ