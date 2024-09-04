CHP Tüzük Kurultayı - Siyaset Bilimi Doçenti, CHP Parti Meclisi E. Üyesi Dr. Mehmet Kabasakal

04 Eylül 2024 Çarşamba

Cumhuriyet Halk Partisi 4-9 Eylül tarihlerinde tüzük kurultayını toplayacak. CHP’nin en kapsamlı tüzük kurultayı 1976’da gerçekleşmişti. Tüzük ve program taslakları ilçelerde, illerde, 7 bölge toplantısında tartışıldıktan sonra kurultayda kesinleşmişti. Tüm örgütün katılımıyla yürütülen bu çalışma CHP’nin 1977 başarısında etkili oldu. Türkiye’de demokrasiyi yeniden inşa etmeye talip CHP, yeni tüzüğüyle kendi içinde demokrasiyi işlettiğini göstermelidir.

Parti tüzükleri partilerin iç işleyişini düzenleyen belgelerdir. İçeriklerinin demokratik ilkelere uygun olması kadar, eksiksiz uygulanması da önemlidir. Örneğin, CHP mevcut tüzüğü seçimlerde çarşaf listeyi zorunlu kılmakla birlikte, kongrelerde verilen önergelerle blok listeler çarpışmaktadır. Listeler hizmet yarışı anlayışıyla hazırlansa kurumlara dinamizm kazandırabilir. Oysa parti kongrelerinde seçimler genellikle, kişisel yarara dayalı, “seç beni, seçeyim seni” anlayışıyla yapılmaktadır.

CHP tüzüğünde demokratikleşme, mahalle kongrelerinden başlarsa bir anlam ifade edecektir. Kurultay sürecinde 1950-60 Ocak-bucak örgütlenmesinden, “sandık bazında” örgütlenme öngören CHP 1995 Tüzüğünden yararlanılmalıdır (Md.25).

MAHALLE ÖRGÜTLENMESİ

Üyeler mahallelerde sandık bazında örgütlenmelidir. Her sandık çevresinde, partiye asıl üye olarak kayıtlı olanlar arasından ve tarafından “Sandık Çevresi Sorumlusu” seçilir. Sandık çevresi sorumlusu, biri kadın, diğeri genç yardımcı ile birlikte çalışır.

Partinin muhtarlık bölgesindeki yetkilisi mahalle temsilcisidir. Sandık çevresi sorumluları, mahalle temsilcisine bağlı olarak çalışırlar. Mahalle örgütü 2-3 ayda bir toplanıp yörenin ve ülkenin sorunlarını görüşür, önerilerini ilçe yönetimine iletir. Örgüt toplantıları üyelerin birbirlerini daha iyi tanımalarıyla seçimlerin başarısını sağlar, seçim güvenliğini, dayanışmayı artırır.

MAHALLE KONGRESİ

Parti seçim takvimine göre üyeler kongrelerde Mahalle temsilcilerini ve sandık çevresi sorumlularını gizli oyla belirlerler. Mahalle kongresi genel kurallara göre toplanır, divan oluşur, adaylar konuşarak görüşlerini açıklarlar. Temsilciler ve ilçe delegeleri çarşaf liste ile belirlenir. CHP, üye kayıtlarını yenilemiş sağlıklı üye yapısıyla, sandık bazında örgütlenerek, çarşaf listeyi ödünsüz uyguladığında parti içi demokrasi daha sağlıklı işleyecektir.

ADAY BELİRLEME

CHP, milletvekilliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için adaylarını önseçimle belirlemelidir. Nitelikli uzman ve akademisyenlerin aday gösterilebilmesi için en çok yüzde 10’luk merkez kontenjanı ayrılabilir. Bir kişi merkez yoklamasıyla bir kez aday gösterilebilir. Milletvekili adayı MYK üyeleri önseçime katılmak zorundadırlar. Partinin yüzde 10’un altında oy aldığı yerlerde, üyelerle eğilim yoklaması yapılabilir. Parti yönetimleri, adaylara kendilerini tanıtmaları için eşit koşullar sağlar.

GENEL HÜKÜMLER

Kurultay hariç, parti kongrelerinde milletvekilleri ve üst kademe yöneticileri kongre divan kurulunda yer alamazlar.

Mahalle kongresi dahil tüm kongrelerde yöneticiler ve delegeler çarşaf liste ile seçilir. Blok liste önerilemez ve oylamaya konulamaz.

Milletvekilliğine, belediye başkanlığına ve belediye meclis üyeliğine adaylar mal bildiriminde bulunurlar.

Örgütün bütün kademeleri üyelerle düzenli toplantılar yapar. Kararlar, yetkili kurullarda tartışılarak alınır.

Önceki seçime göre oyu düşen il ve ilçelerde yönetimler görevlerinden ayrılırlar. Görevi, kongreye kadar üst yönetimce atanan kurullar yürütür.

Bir kişi aynı görevi ara vermeksizin en fazla üç kez yapabilir.

Kongrelerde ve önseçimde oy kullanacak üyenin aidatını düzenli ödemesi, borcu bulunmaması esastır.

Hazine yardımının bir bölümü (yüzde 10) eğitime ayrılır, yüzde 50’si üye sayıları ve son seçimde aldıkları oy miktarına göre il ve ilçelere dağıtılır.

Parti içi eğitim faaliyetlerine ağırlık verilir.

Yönetimler ve parti komisyonları, STK’lerle, uzmanların ve üniversite öğretim üyelerinin katıldığı platformlar oluşturur; parti programının uygulamasına yönelik politikalar geliştirirler.

CHP, 1970’li yıllardaki gibi, genel başkanına bağlı “Araştırma, Planlama Büroları” oluşturulmalıdır. Bu Bürolar, iktidara hazırlık çalışmalarını yürüten gölge kabineye güç verirler. Genel merkezde arşiv ve kütüphane kurulmalıdır.

CHP, bu ve benzeri öneri ve uygulamalarla, üyelerin çalışmalara katıldığı ve adayların üyelerce belirlendiği 1977 seçimlerindeki başarıyı tekrarlayabilir. Bunun için, partiyi iktidara taşıyacak nitelikli kadrolarını, liyakate dayalı bir anlayışla belirlemelidir. CHP iktidarı ve başarı, CHP’nin her bir üyesinin, iradesini ipotek etmeden özgürce kullanmasıyla gerçekleşecektir.