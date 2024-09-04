CHP’nin geleceği - Mehmet Kabasakal

04 Eylül 2024 Çarşamba

31 Mart 2024 yerel seçimleri, siyaset bilimiyle uğraşan birçok kişi için bile 26 Mart 1989 seçimleri gibi sürpriz sonuçlar ortaya koydu. CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu; AKP 22 yıl sonra ikinci parti konumuna düştü. Solda ve sağda küçük partiler, yanlış strateji veya aday belirlemedeki tercihleri nedeniyle büyük ölçüde eridiler, ancak doğru adaylarla birkaç belediye başkanlığı kazanabildiler. Bu seçimi 3. sırada tamamlayan YRP gelecekte AKP’den çözülen oyların belli ölçüde gidebileceği adres olarak görülüyor. Bu seçimlerin siyasal açıdan en önemli sonucu, AKP iktidarının seçim yoluyla sona erdirilebileceğini göstermesi ve halkta demokrasi inancını güçlendirmesidir.

SEÇİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Kabinenin tüm üyeleri ve cumhurbaşkanı seçim yasaklarına rağmen sahadaydılar, etkili olamadılar ama hiç şüphesiz AKP iktidarının uyguladığı ekonomik politika bu seçimin sonuçlarında etkili unsurların başında gelmektedir. Tayyip Erdoğan’ın tek adam olarak belirlediği politikalar ülkeyi yakın tarihinin en büyük ekonomik kriziyle ve halkı olağanüstü bir yaşam pahalılığı ile karşı karşıya bırakmıştır. Tek adam rejiminin eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte, yargıda yarattığı bozulmanın yanında rejimin değiştirilmeye çalışıldığını ve yaşam tarzlarının tehdit edildiğini gören toplum kesimlerinin tepki oylarına, krizden etkilenen bazı AKP seçmenleri de eklenmiştir.

14-28 Mayıs genel seçimlerinin sonucu CHP seçmeninin kızgınlık ve küskünlüğü Ekrem İmamoğlu’nun girişimiyle aşılmıştır. CHP kurultayı parti yönetimini bir ölçüde yenilemiş, bu değişim CHP seçmeninde; Genel Başkan Özgür Özel’in “Türkiye ittifakı” söylemi de toplumda yeniden umutlar yeşertmiştir.

İYİ Parti yönetiminin sergilediği tutum ve strateji değişikliği merkez sağ seçmenden destek görmemiştir. Yaşam pahalılığını ve AKP’nin Filistin politikasındaki tutarsızlığı iyi değerlendiren YRP, Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak kazançlı çıkmıştır.

ÇIKARILACAK DERSLER

CHP, ülke nüfusunun yüzde 60’ından fazla yurttaşın yaşadığı, ülke ekonomisine yüzde 80’den fazla katkı yapan 35 ilde birinci parti durumundadır. Önseçim yapmış olmasa da çoğu doğru tespit edilmiş genç ve kadın adaylarla başarılı olmuştur. Adaylarını iyi belirleyemediği il ve ilçelerde adaylar, parti oylarının altında oy almışlardır. CHP yönetiminin bu sonuçtan dersler çıkarması ve sağlıklı bir örgütlenme ile adaylarını önseçimle belirlemesi beklenir.

AKP, kaybettiği seçmeni geri kazanmak için üretimi ve ihracatı artırmak, işsizliği ve yaşam pahalılığını düşürmek, bozduğu gelir dağılımını düzeltmek ve gereksiz harcamaları kısmak zorundadır. Bu doğrultuda yeni yatırımları özendirmek için hukuk devletini yeniden kurmak, bağımsız ve adil yargıyı yeniden tesis etmek mecburiyetindedir ki bunlar bugüne kadarki AKP uygulamalarına tümüyle aykırıdır; yapılsa bile oylarının erimesini durdurmaya yetmeyebilir. AKP küskünlerinin oylarına talip YRP bir noktaya kadar AKP oylarını devşirmeye devam edecektir.

CHP’DEN BEKLENENLER

CHP’nin yeni seçilen belediye başkanları, geçmişin başarılı uygulamalarından yararlanarak yeni ve farklı hizmetler geliştirmeyi sürdürmelidir. Yakın dönemin başarılı belediye başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in koordinatörlüğünde başlatılacağı söylenen çalışma doğru yürütülebilirse yeni başarıların yolunu açacaktır.

CHP, yerel yönetimlerdeki performansıyla ülkeyi de başarıyla yönetebileceğini halka göstermelidir. Ancak, CHP’nin tek başına iktidarı için yapması gereken başka çalışmalar da vardır. CHP’nin 1977’deki başarısı yeni bir lider ve kadro yanında çok önemli örgüt ve takım çalışmaları sayesinde kazanılmıştır.

TARİHSEL MİSYON

CHP 1976’da önce tüm örgütün katılım ve katkısı ile tüzüğünü ve programını yenilemiş, parti içi eğitim çalışmalarını başlatmıştır. Genel Başkan Ecevit, CHP iktidarında uygulanacak politikaların ayrıntılarının saptanması ve bu politikaları uygulayacak kadroların belirlenmesi için genel merkez dışında “İktidara Hazırlık ve Planlama Bürosu” oluşturmuştur. Bu çalışmalara katılan akademisyen ve uzmanlar daha sonra milletvekili, bakan, müsteşar ve genel müdür olarak uygulamayı yürütmüşlerdir.

CHP toplumun en eğitimli kesiminden en çok oy alan parti olarak donanımlı kadrolara sahiptir. Sandık bazında örgütlenme, mahalle üye toplantılarına etkinlik kazandırılması, adayların önseçimle belirlenmesiyle, halkın güven duyacağı kadrolar öne çıkarılmalı; çözüm önerileri halkla üretilmeli, ülkeyi “çağdaş uygarlık düzeyinin” üzerine çıkaracak politikalarla tarihsel misyon sürdürülmelidir. CHP yöneticileri ve belediyeleri ortaya koyacakları programlar ve hizmetlerle CHP seçmeninin yüzde 40’la sınırlı olmadığını göstermelidirler.