Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çıkış yolu ne? - Ülgen Zeki Ok
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Çıkış yolu ne? - Ülgen Zeki Ok

21.07.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

AKP kötü gidişi ve çöküşü engellemek için her yola başvuruyor; bunu sürdüreceği de açık. Ancak yaptığı planlar bir türlü başarıya ulaşamadığı gibi, çoğu zaman ters de tepiyor. Bunun iki temel nedeni var: İktidar artık iyice deşifre oldu ve daha da önemlisi halk artık yanında değil, aksine karşısında.

Ellerinde tek bir silah kaldı: Hukuk değil, hukuksuzluk. Ancak fırlattıkları hukuk bumerangı halktan geriye dönüp başlarına çarpıyor.

Yıllar boyunca muhalefetin Kılıçdaroğlu ile başarı şansının olmadığını; Kılıçdaroğlu’nun yokluğunda ise Erdoğan’ın şansının bulunmadığını yazdım. AKP de bunu anlamış olacak ki hukuk dışı bir “butlan” kararıyla Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesini sağladı. Amaç, Özel’in deyimiyle “CHP’yi karpuz gibi ikiye bölmek”ti; ancak karpuzu değil, yalnızca sapını ayırabildiler. Kılıçdaroğlu ortada yalnız kaldı, halkın “hain Kemal” sloganlarını duymamak için sokağa bile çıkamıyor.

‘BİRLEŞECEĞİZ’ 

Peki ne yapmalı? Öncelikle umutsuzluğa kapılmayalım; demokrasilerde çare tükenmez ve halkın önünde kimse duramaz. Bir değil, birden fazla çıkış yolu var. Mademki bölmeye çalışıyorlar, birleşeceğiz. Biz birleştiğimizde onlar bölünecekler ve yok olup gidecekler...

Kılıçdaroğlu’nun kurultay yapmayacağı en başından belliydi. Mahkemelerin “Kurultay yapılmalı” kararı almaları zor görünse de Yargıtay nöbetçi dairesinin hukukun gereğini yerine getirerek tedbiri kaldırması ve Özgür Özel’in seçildiği göreve, yani CHP Genel Başkanlığı’na dönmesi sürpriz olmamalı.

ÜÇLÜ İTTİFAK DÖNEMİ 

Hukuki yollar tükenirse Özel’in yeni bir parti kurması kaçınılmaz ve bu şerden birçok hayır çıkabilir; CHP’nin Kılıçdaroğlu gibilerden “arındırılması” gibi. Çıkacak yeni partinin iktidara yürüyüşünü ne Kılıçdaroğlu engelleyebilir ne de bir başkası...

Yeni parti kurulsa bile Özel’in ve yakın çalışma arkadaşlarının başlangıçta CHP’de kalarak direnişi sürdürmeyi tercih edeceklerini ve bunun daha doğru bir yol olacağını düşünüyorum.

Bir tahmin yapacak olursak; iktidara giden yolda iki “üçlü” önemli rol oynayacak. İlki “Özel, Yavaş ve İmamoğlu üçlüsü”. Birbirlerine sıkıca bağlı bu üçlüyü bozmaya güçleri yetmeyecek.

Seçim öncesinde kurulabilecek “ikinci üçlü” ise “Özel, Özdağ ve Dervişoğlu”ndan oluşuyor. Özdağ ve Dervişoğlu uyumlu bir ikili ve eğer uygulanacak seçim sisteminde kendilerine bir avantaj sağlayacaksa çok rahat ittifak yapabilir, hatta birleşebilirler. Kurulması kaçınılmaz olursa yeni partinin de katılımıyla oluşacak ittifak, halkın tepki oylarıyla AKP’yi rahatlıkla geride bırakacak, Meclis’te ezici bir çoğunluk elde edecek ve yeni cumhurbaşkanını rahatlıkla seçecektir.

Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olabilir; İmamoğlu’na yaptıkları gibi Yavaş’ın da önünü hukuken kesmeye çalışmaları halinde ise MHP’den gelecek tepkiler Cumhur İttifakı’nın dağılmasına yol açabilir.

Hukuksuzluk tıpta “iki ucu keskin kılıç” olarak nitelendirilen kortizon tedavisine benziyor. Bazı hastalık belirtilerini hızla ortadan kaldırıp geçici bir rahatlama sağlasa da özellikle yüksek dozda ve uzun süre kullanıldığında son derece ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı oldukça yüksek.

PROF. DR. ÜLGEN ZEKİ OK

İlgili Konular: #AKP #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Mansur Yavaş #Özgür Özel

Yazarın Son Yazıları

Çıkış yolu ne? - Ülgen Zeki Ok

AKP kötü gidişi ve çöküşü engellemek için her yola başvuruyor; bunu sürdüreceği de açık.

Devamını Oku
21.07.2026
Sahip çıkılması gereken kıymetli hazine - Süleyman Girgin

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’ye konuk olduğu hani şu bol “Bilmiyorum”lu programı izlemişsinizdir. Kılıçdaroğlu’nun kötü bir sınav verdiği o program sonrası, en çok cımbızlanan konu, dokunulmazlıkların kaldırılması sorusuydu.

Devamını Oku
21.07.2026
Değişen dünya ve Türkiye - Cengiz Kuday

Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluklar ya da kalıcı düşmanlıklar yoktur; kalıcı olan yalnızca milli çıkarlardır.

Devamını Oku
20.07.2026
Altan Öymen’den kalan… - Okan Toygar

“Heraklit, Heraklit! Akarsuya kabil mi vurmak kilit?” diye sorar Nâzım Hikmet, Efesli filozofun o meşhur “Panta rhei” (Her şey akar) anlayışına gönderme yaparak. Evet, her şey akıp gidiyor. Zaman da olaylar da insanlar da…

Devamını Oku
20.07.2026
Heybeliada Sanatoryumu üzerine - Mustafa Özyurt

Neredeyse siyasetle yatıp butlanla uyandığımız şu günlerde, çok önemli bir konu, Heybeliada Sanatoryumu’nun sessiz sedasız Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi gözlerden kaçırılıyor.

Devamını Oku
18.07.2026
Ankara NATO zirvesi ve Türkiye - Doğu Silahçıoğlu

NATO’nun son zirve toplantısı 7-8 Temmuz ’da Ankara’da yapıldı.

Devamını Oku
17.07.2026