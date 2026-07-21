AKP kötü gidişi ve çöküşü engellemek için her yola başvuruyor; bunu sürdüreceği de açık. Ancak yaptığı planlar bir türlü başarıya ulaşamadığı gibi, çoğu zaman ters de tepiyor. Bunun iki temel nedeni var: İktidar artık iyice deşifre oldu ve daha da önemlisi halk artık yanında değil, aksine karşısında.

Ellerinde tek bir silah kaldı: Hukuk değil, hukuksuzluk. Ancak fırlattıkları hukuk bumerangı halktan geriye dönüp başlarına çarpıyor.

Yıllar boyunca muhalefetin Kılıçdaroğlu ile başarı şansının olmadığını; Kılıçdaroğlu’nun yokluğunda ise Erdoğan’ın şansının bulunmadığını yazdım. AKP de bunu anlamış olacak ki hukuk dışı bir “butlan” kararıyla Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesini sağladı. Amaç, Özel’in deyimiyle “CHP’yi karpuz gibi ikiye bölmek”ti; ancak karpuzu değil, yalnızca sapını ayırabildiler. Kılıçdaroğlu ortada yalnız kaldı, halkın “hain Kemal” sloganlarını duymamak için sokağa bile çıkamıyor.

‘BİRLEŞECEĞİZ’

Peki ne yapmalı? Öncelikle umutsuzluğa kapılmayalım; demokrasilerde çare tükenmez ve halkın önünde kimse duramaz. Bir değil, birden fazla çıkış yolu var. Mademki bölmeye çalışıyorlar, birleşeceğiz. Biz birleştiğimizde onlar bölünecekler ve yok olup gidecekler...

Kılıçdaroğlu’nun kurultay yapmayacağı en başından belliydi. Mahkemelerin “Kurultay yapılmalı” kararı almaları zor görünse de Yargıtay nöbetçi dairesinin hukukun gereğini yerine getirerek tedbiri kaldırması ve Özgür Özel’in seçildiği göreve, yani CHP Genel Başkanlığı’na dönmesi sürpriz olmamalı.

ÜÇLÜ İTTİFAK DÖNEMİ

Hukuki yollar tükenirse Özel’in yeni bir parti kurması kaçınılmaz ve bu şerden birçok hayır çıkabilir; CHP’nin Kılıçdaroğlu gibilerden “arındırılması” gibi. Çıkacak yeni partinin iktidara yürüyüşünü ne Kılıçdaroğlu engelleyebilir ne de bir başkası...

Yeni parti kurulsa bile Özel’in ve yakın çalışma arkadaşlarının başlangıçta CHP’de kalarak direnişi sürdürmeyi tercih edeceklerini ve bunun daha doğru bir yol olacağını düşünüyorum.

Bir tahmin yapacak olursak; iktidara giden yolda iki “üçlü” önemli rol oynayacak. İlki “Özel, Yavaş ve İmamoğlu üçlüsü”. Birbirlerine sıkıca bağlı bu üçlüyü bozmaya güçleri yetmeyecek.

Seçim öncesinde kurulabilecek “ikinci üçlü” ise “Özel, Özdağ ve Dervişoğlu”ndan oluşuyor. Özdağ ve Dervişoğlu uyumlu bir ikili ve eğer uygulanacak seçim sisteminde kendilerine bir avantaj sağlayacaksa çok rahat ittifak yapabilir, hatta birleşebilirler. Kurulması kaçınılmaz olursa yeni partinin de katılımıyla oluşacak ittifak, halkın tepki oylarıyla AKP’yi rahatlıkla geride bırakacak, Meclis’te ezici bir çoğunluk elde edecek ve yeni cumhurbaşkanını rahatlıkla seçecektir.

Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olabilir; İmamoğlu’na yaptıkları gibi Yavaş’ın da önünü hukuken kesmeye çalışmaları halinde ise MHP’den gelecek tepkiler Cumhur İttifakı’nın dağılmasına yol açabilir.

Hukuksuzluk tıpta “iki ucu keskin kılıç” olarak nitelendirilen kortizon tedavisine benziyor. Bazı hastalık belirtilerini hızla ortadan kaldırıp geçici bir rahatlama sağlasa da özellikle yüksek dozda ve uzun süre kullanıldığında son derece ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı oldukça yüksek.

PROF. DR. ÜLGEN ZEKİ OK