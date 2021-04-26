Çocuklarımız Geleceğimizin Güvencesidir - Dr. M. Ruşen GÜLTEKİN

26 Nisan 2021 Pazartesi

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı,

onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK





Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden de anlaşacağı üzere Türk halkının çocuk sevgisi çok derindir. İşte bu çocuk sevgisinden hareketle Türk hukuk sisteminde çocuklara özel düzenlemeler yapılmıştır. ÇKK (Çocuk Koruma Kanunu) bu düzenlemelerden biri ve en önemlisidir.



ÇKK 4. maddesi uyarınca “Bu Kanunun uygulanmasında, çocuğun haklarının korunması amacıyla (...) l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması (...) ilkesi gözetilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi kanun çocukların gelişim çağlarında zarar görmemesi için gizlilik haklarının titizlikle korunması gerektiğini örtülü bir şekilde açıklamaktadır.

23 Nisan 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık’ın koltuğuna oturan küçük A. için durum farklı oldu. Bakan, A.’ın “koruma evi”nde bulunduğunu açıkça beyan etti. Fakat burada şöyle bir sorun var. ÇKK’de koruma evi diye bir tabir bulunmamaktadır.

ETİKLE BAĞDAŞMAZ

Koruma evi olarak belirtilen yer aslında “sevgi evi”dir. Eminim ki çiçeği burnunda bakanımızın dili sürçmüştür. Daha da vahimi, bakan çocuğun koruma evinde bulunduğunu beyan ederek aslında çocuğun koruma altında bulunduğunu belirtmiş ve çocuğun gizlilik hakkını ihlal etmiştir.

Çocuğun gizlilik hakkının ihlal edilmesi hukuka aykırı olduğu kadar görevi bu ülkenin çocuklarının yararını gözetmek olan birinde bulunması gerekli etik anlayışı ile de bağdaşmaz. Böyle bir kişinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olabilmiş olması bize liyakat kavramının önemini yeniden anlatmaktadır. Bu yorumu Türk halkına bırakıyorum.

Özetlemek gerekirse, koruma altında olan bir çocuğun TV’lere çıkarılması, hadi TV’lere çıkarılmasını geçtim koruma altında olduğunun gayet açık bir şekilde dile getirilmesi bir gizlilik hakkı ihlalidir.

Çocuğun yararını gözetmeden çocuğun bu şekilde ifşa edilmesi hukuka aykırı olduğu kadar etik de değildir. Bu ülkenin çocukları bu ülkeyi aydınlığa boğacak bireylerdir. Bir çocuğun sağlıklı bir şekilde yetişmesi bu ülkenin bekasıdır. Çocuk haklarına sahip çıkmak herkesin vatandaşlık görevidir. Unutulmamalıdır ki çocuklar geleceğimizin güvencesidir.

AV. DR. MEHMET RUŞEN GÜLTEKİN

ESKİ YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI