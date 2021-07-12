“Çürüyüşten Diriliş”… - Azmi KİŞNİŞCİ
Cumhuriyetin 75. yıldönümüne doğru Mümtaz Soysal Hocamız
(1929-2019) minik ama içeriği dev bir kitap hazırlamıştı: “Çürüyüşten Dirilişe”
(Cumhuriyet Yayınları, 1997). Kitabın üzerinden çeyrek yüzyıl geçmiş. Cumhuriyetin 100. yılına doğru ilerlerken pek bir şeyin
değişmediğini görmek üzücü ve düşündürücü.
Hocamızın ülkemize ilişkin saptamaları ve çıkış yolları aşağıda. Bunların üzerinde siyasetçilerin, kanaat önderlerinin, yurttaşların düşünmesi gerek. Cumhuriyetimizin en “mümtaz” aydınlarından, en has insanlarından olan hocamızı saygıyla, minnetle, özlemle anarak, çürüyüş gözlemlerini paylaşalım:
1. Yön duygusu yitirilmiş, coşku yok olmuştur.
2. Umutlar
boşa çıkmış, tutunulan dallar kırılmıştır.
3. Çılgınca tüketme rüzgârı estirilmiş,
üreterek kazanma hevesi söndürülmüştür.
4. Toplum
daha da dengesizleşmiş, insancıl değerler yıkılmıştır.
5. Aşılmış
olması gereken ikilemler aşılamamış, kutuplaşmalar keskinleşmiştir.
6. Kamuya
hizmet anlayışı aşınmış, kamu yönetimi
yozlaştırılmıştır.
7. Dıştan
ekonomik model dayatılırken içte düşünce terörü
estirilmiştir.
8. Niteliksizlik
her alana egemen olmuştur.
9. Türkiye
dünyadaki yeri bakımından şaşkına çevrilmiştir.
10. Zayıflayan
bünyede demokrasi, Cumhuriyeti kemirmeye başlamıştır.
DİRİLİŞİN İLKELERİ:
1. Cumhuriyetin
devrimciliğine inanmak.
2. Evrensel
değerlere bağlı kalmak.
3. Küreselleşmeyi
doğru yorumlamak.
4. Düşünce
bağımsızlığını sağlamak.
5. Ulusal
devletin değerini ve işlevini bilmek.
6. Ulusal
bütünlüğü, sınıflar ve bölgeler
arası sosyal adalette aramak.
7. Eğitimi
en sağlam bütünleştirici saymak.
8. Planlama
kavramını canlandırmak.
9. Kamu
yönetiminin düzeltilmesine öncelik tanımak.
10. Ekonomiyi
yatırımcılığa ve üretime yöneltmek.
11. Karma
ekonomi modelini çağdaşlaştırmak.
12. Kamunun
ekonomik gücüyle bireyi özgürleştirmek.
13. Nitelikli
ve parasız eğitimi temel amaç saymak.
14. Sağlık
hizmetinin ticarete dönüşmesini
önlemek.
15. Bütün
ulusu sosyal güvenliğe kavuşturmak.
16. Polise
ve adalete güveni artırmak.
17. Ulusal
çıkarları korurken uluslararası saygınlığı artırmak.
18. Demokrasiyi
yıkmadan devleti düzeltmek.
19. Demokrasiyi
yeni baştan tanımlamak.
20. Partileşmeyi
“ortak aklın örgütlenmesi”
olarak görmek.
AZMİ KİŞNİŞCİ
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada