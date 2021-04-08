Darbeci Arayanlar Nereye Bakmalı? - Yıldırım KAYA

08 Nisan 2021 Perşembe

Türkiye’de demokrasi mücadelesi darbelerle sürekli kesintiye uğramıştır. Darbeciler demokrasiyi askıya almakla kalmamış, siyasi partilerdeki temsilcileriyle de antidemokratik sistemin devamını sağlamıştır. Darbecilerin öncülüğünde kurulan siyasi partiler, antidemokratik sistemin devamını sağlarken demokrasinin yeşereceği tüm alanları baskı altında tutmayı görev bilmiştir. Darbe anayasası ve darbe hukuku koruma altına alınmıştır.

İktidarlarını sürdürmek için demokrasi mücadelesi en ağır şekilde bastırılmıştır. Algı yönetimiyle tüm muhalefet darbeci ilan edilmiştir. Varlıklarını darbelere borçlu olanlar, demokrasi mücadelesi veren tüm muhalifleri her şekilde baskı altına almıştır. AKP de darbe hukukunun elverişli ortamında demokrasi vaadiyle iktidara gelmiş, ancak darbecilere dahi taş çıkartacak uygulamalara imza atmıştır.



SİVİL DARBE

İktidar, demokratik taleplerin üzerine darbe sosu dökerken tek adam diktatörlüğünün üzerine de demokrasi sosu dökerek servis etmiştir. Muhalefetin kazandığı demokratik seçimleri iptal etmekten TBMM’den geçen kararları yok saymaya, partileri kapatma girişiminden uluslararası sözleşmelerden çıkmaya kadar sayısız sivil darbe yapmıştır.

Darbe ürünü partilerin iktidarlarını sürdürmesi darbelerin sürekliliğine bağlıdır. Bu nedenle darbecilerin maşalığını yapan siyasilerin yarattığı antidemokratik ortam, yeni darbelere kapı aralamıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin sonucunun AKP’ye nasıl bir “Allah’ın lütfu” olduğu kendi beyanlarıyla ortadadır.



Bu sayede 20 Temmuz sivil darbesiyle demokrasiyi tamamen rafa kaldırma planını da bir adım ileri taşımıştır. 15 Temmuz gecesi darbe bildirisi televizyonda okunurken, Gazi Meclis’imizin üstüne bomba yağarken Türkiye semalarında tur atanlar, tünellerde, dehlizlerde saklananlar, şimdilerde demokrasi havarisi kesilmiştir.

DEMOKRASİ GÜÇLERİ KAZANACAK

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olmak üzere devletin kılcal damarlarına FETÖ’yü yerleştirenler, FETÖ ile kol kola vererek silahlı kuvvetlere kumpas kuranlar, bugün Türkiye’nin güvenliği endişesiyle yazı yazan, çağrı yapan, haklı uyarılarda bulunan emekli askerlerimize “darbeci” deme cüretinde bulunuyorlar.

Darbeci mi arıyorsunuz?

Silahlı kuvvetlerde örgütlenen cemaat ve tarikat yapılarına bakın. Tarikat evinde cüppeyle, takkeyle boy gösteren amirale bakın. Ayasofya Camii baş- imamının açıklamalarının, sosyal medyadan yaptığı paylaşımların hesabını sorun.

Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimatla açıklamalar yaptırmak sivil darbe değildir de nedir?

12 Eylül 1980’de darbeciler siyasi partileri kapatıp genel başkan ve yöneticilerini tutukladılar. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP de, 6 Ekim 1981’de kapatıldı. Genel başkanımız Bülent Ecevit tutuklandı. CHP tarihinin hiçbir döneminde demokrasi mücadelesinden vazgeçmedi. Darbelere ve darbecilere inat 9 Eylül 1992’de küllerinden yeniden doğdu.