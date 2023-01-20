Davos oligarşisi 2023 - Hasan EREL
Bu yıl Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) başlığı, “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği”. Parçalanan dünya ne demek? ABD ve Batı’nın dünyanın geri kalanından ayrışması ve savaş gündemiyle girilen bir 2023. Rusya’nın düşman konumuna yerleştirilmesi ve Çin’in Rusya’dan sonraki asıl hedef olarak listeye eklenmesi.
DEF; CFR, Bilderberg, Roma Kulübü gibi Batı oligarşisinin tepe örgütlerinden. Yani zenginler kulübü. Son dönemde Klaus Schwab nevi şahsına münhasır tarzıyla öne çıktı, adeta bir “Dr. Evil” kılığında. Garip giysileri ve Alman aksanıyla filmlerdeki dünyayı ele geçirmeye çalışan çılgın tiplere benziyor. Pandemi döneminde adeta BM’nin yerine geçip (Dünya Sağlık Örgütü sanki BM’ye değil de DEF’e bağlı gibiydi. Bill Gates’in de sayesinde), büyük şirketlerle süreci yönettiler ve çok “ah” aldılar.
Büyük sıfırlama (great reset), dijital kimlik, paydaş kapitalizmi, Agenda 2030 gibi “kripto” ifadelerle “Gelecek bizim ellerimizde” mesajı verdiler. Bu arada voliyi de vurdular. Oxfam’ın son raporuna göre, pandemi ve enerji krizleri zenginlerin servetlerini katlarken yoksulları iyice yoksullaştırdı. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, küresel servet artışının üçte ikisine el koydu.
Demek ki büyük sıfırlama dünyanın geri kalanları için gerçekleşmiş! Bu yıl Çin’in katılımı çok düşük. Rusya hiç yok. ABD’den finans kapital ve güvenlik devletinin tepe isimleri var. Zavallı Ukrayna için hazırlanan klipte ülkenin 2030’da tam bir Davos modeli olacağı (bürokrasi yok, para yok, her şey dijital) bildiriliyor.
Davos’un bize gösterdiği, Batı’nın dünyanın geri kalanından ayrışması. Eski “neoliberal günlerde” daha küreselci, özellikle Çin’i kapsayan Rusya’nın Batı’ya yakın iş çevrelerini de kapsayan küreselci bir örgüttü. Şimdi daha Batı ile sınırlı ve açıkça yalnızcı.
Sorunun temeli, son 30 yılda küresel çapta yaratılan kabaca 2.5 katrilyon dolarlık “varlıklara” dayalı. Bunların karşılığı yok ve bu yakında patlayacak. Sundukları çözüm, yerkürenin ormanları, suyu, havasıyla tamamen finansallaştırılması. İşte bütün çaba bunun için.
HASAN EREL
GAZETECİ
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