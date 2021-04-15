Denizler Giderek Kuruyor - Şükrü KARAMAN

15 Nisan 2021 Perşembe

Denizlerde av sezonu bugün (15 Nisan) sonlanıyor. 15 Nisan’dan sonra küçük kayıklar avlanma yapabilecek.

1 Eylül’de büyük umutlarla açılan sezonda beklentilerin aksine hamsi ve palamut bol çıkmadı. Tüm uyarılara karşın vahşi avlanmayı sürdüren gırgırlar denizi adeta kuruttu. Boğaz ve denizlerde özgürce tur atan gırgırlar, denizin altını üstüne getirerek yasal boyun altındaki yavru balıkları yakaladı.

BEKLENDİĞİ GİBİ OLMADI

Japonya’da kullanılması yasak troller de denizlerimizde cirit atıyor, balık neslini tüketiyor. Durdurulamayan bu tehlike balıkçılığın geleceği açısından çok vahim. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu sezon iki kez 15’er gün hamsi avı yasağı sonuç getirse de bir süre sonra 7 santimetrenin altında hamsiler yine tezgâhlarda yer aldı. İnsanın içini “cız” ettirecek parmak boyunda hamsiler yine satıldı. Yokluktan 40 liradan alıcı bekledi minik hamsi.

Profesyonel balıkçıların bol palamut öngörüsü öncekilerde olduğu gibi bu sezonda da yine gerçekleşmedi. Yoksulun temel ürünü olan palamutun yanı sıra hamside de beklenen olmadı. Deniz suyunun sıcaklığından ötürü, sofraların vazgeçilmezi hamsi Gürcistan ve Rusya karasularına kaçtı, oralarda avlanabildi. Denizlerimizde sezon sonuna doğru az miktarda kendini gösterse de pahalı fiyatı ile cep yaktı.

Hamsi gibi palamut da bu sezon balıkçının ve tüketicinin yüzünü güldürmedi. Eylül, ekim ve kasım aylarında bolca kendini gösteren palamut, daha sonra elini ayağını çekerek kayboldu. Ara ki bulasın. Zaten sezon başında çingene palamudunun az çıkması bunun işaretiydi. Balıkçılar yine de umutluydu. Ama gerçekleşmedi.

BAŞKA ÖNLEMLER ALINMALI



Dar gelirli kitle cep yakan fiyatından ötürü az yakalanan çinekop, sarıkanat, lüfer ve kalkanın yanına bile yaklaşamadı. Uzaktan izlemekle yetindi ancak. Bu balıklar uçuk fiyatlarla lüks restoranlarda müşteri bulabildi.

Avrupa ülkelerinde kişi başına 20 kilogram balık düşerken Türkiye’de bu miktar 6 kilogram. Vahşi avlanma devam ederse gelecekte sağlık açısından son derece önemli balığı da bulamayacak yurttaş.

Kirlilik, yasaklara ve kurallara uymamaktan ötürü, üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde avlanan balık miktarı her sezon giderek geriliyor. Çözüm kısa süreli yasak değil. Salgında nasıl tam kapanma öneriliyorsa denizlerde de tam kapanma, yani en az 1 yıl av yasağı uygulanmalı. Yani nadasa bırakılmalı denizler.

Deniz balığının yokluğu kültür balığı ile giderilmeye çalışılıyor. Ne var ki denizlerde kurulu kafeslerde yapay yemlerle yetiştirilen kültür balıkları dip sularda beslenen, avlanan hamsi, palamut, lüfer, kalkan, tekir, mezgit, kıraça ve barbun balığının lezzetini karşılamıyor. Yerleşim birimlerine yakın kurulan balık çiftlikleri saldığı koku ve kirlilikten ötürü halkın tepkisini çekiyor. Denizlerimizi ve balıkları gözümüz gibi koruyup kurallara uygun avlanmayı yaygınlaştırmak gerekiyor.

ŞÜKRÜ KARAMAN

GAZETECİ