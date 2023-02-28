Deprem ciddi güvenlik sorunudur- Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen

28 Şubat 2023 Salı

Anadolu, jeolojik yapısı nedeni ile şiddetli ve yıkıcı depremler üreten bir coğrafyadır. Yıkıcı depremler ile birlikte şiddeti giderek artan iklim değişikliği, iklim değişikliğinin neden olduğu ani iklim olayları, orman yangınları, seller ciddi güvenlik sorunları oluşturmaktadır.

YENİ BAKANLIK

Nasıl İçişleri Bakanlığı iç tehditlere karşı, Milli Savunma Bakanlığı dış tehditlere karşı tedbirler planlamaktan ve uygulamaktan sorumlu ise kurulması gereken Afetlerle Mücadele Bakanlığı ise potansiyel afetlerin ortaya çıkarabileceği doğal tehditlere karşı planlama yapmaktan ve uygulamaktan sorumlu olmalıdır. Planlama ve uygulama yetkisi olan böyle bir bakanlık mevcut olsa idi, son şiddetli deprem gerçekleşmeden önce,

Afetle mücadeleden sorumlu tüm kurumlar bu bakanlığa dahil edilebilir,

Bakanlığın kadrosunda bulunan deprem uzmanlarının uyarısı ile bölge deprem bölgesi ilan edilir,

Deprem bölgesi ile ilgili olarak düzenleyici bir yasa çıkarılabilir,

Depremin potansiyel etkileri dikkate alınarak yıkıcı etkiyi azaltmak için gerekli planlar yapılabilir,

Bu amaçla fon ayrılabilir,

Deprem olduğunda kullanılacak malzeme bölgede depolanabilir,

İlave bölgesel arama kurtarma ekipleri kurarak müdahale süresi kısaltılabilir,

TSK’nin bölgesel komutanlığı ile önceden koordinasyon ve planlama yapılabilir, protokoller hazırlanabilir, TSK’nin gecikmeden azami katkısı sağlanabilirdi.

ETİK SORUNU

Deprem, Suriyeli sığınmacılar nedeni ile demografik yapının hassaslaştığı bölgede olmuştur. Deprem bölgesinde yaşayanlar göç etmektedir. Deprem aynı zamanda, Suriye’de iç savaş nedeniyle insanların göç ederek yoğunlaştığı, sınıra yakın bölgeyi de etkisi altına almıştır.

Bu bölge, terör örgütlerinin de yoğunlaştığı bir bölgedir. Bütün bu gelişmeler, demografik yapıyı daha da kırılgan hale getirmektedir. Deprem nedeni ile bölgeyi terk edenlerin zaman içinde geriye dönüşünü sağlamak için tedbirler şimdiden planlanmalıdır. Bölgede deprem sonrası yeniden yapılanma sadece konut inşaatı olarak düşünülmemeli, demografik hassasiyeti giderecek tedbirler de şimdiden planlanmalıdır.

Deprem gerçeğini ciddiye almamak, hazırlık yapmamak, deprem sonrasında mevcut felaketi siyasi rant aracı yapmaya çalışmak, sadece gelişmemiş ülkelerde görülebilen siyasi etik sorunudur. Afetlerle Mücadele Bakanlığı gecikmeden kurulmalı ve bu bakanlığın öncelikli görevi İstanbul depremi için hazırlık yapmak olmalıdır. İstanbul depremine hazırlık, kapsayıcı bir yasayı gerekli kılmaktadır. Bu yasa, zaruri durumlar hariç, depreme hazırlık kapsamı dışında inşaat yapılmasını, İstanbul’a göçü mümkünse kısıtlamalı, İstanbul dışına göçü teşvik etmelidir.

Japonya depremle mücadelede uzmanlaşmış örnek bir ülkedir. Japonya’da depremin zararını minimize etmek için uygulanmakta olan tüm tedbirlerden istifade edilmelidir.



