Despotizmden demokrasiye - Güngör AYDIN

17 Eylül 2022 Cumartesi

AKP, ABD emperyalizminin siyasal İslam projesidir. Emperyalizmle ortaklık içinde laikliğe ve ulus devlete saldırarak dinsel tek adam rejimini kurmuştur. Dolayısıyla bugün AKP dinsel güçleri ile Cumhuriyet ve demokrasi güçleri arasındaki mücadele, özünde despotizmle demokrasi arasındadır.

ANADOLU BAĞLAŞMASI

CHP öncülüğündeki altılı masanın, bu varoluşsal mücadelenin büyüklük ve kapsamını doğru çözümleyerek tehlikeye karşı Cumhuriyet yanlısı güçlerin bütününü ve siyasi yelpazenin demokrasi içinde yer alan bütün partilerini kavraması, Atatürk’ün 1919’da yaptığı gibi yeniden bir “büyük Anadolu bağlaşması” oluşturma yoluna gitmesi gerekirdi. Ancak bu yola başvurmadığı görülmekte, böylece var olan tehlikenin büyüklüğünü ve kapsamını doğru saptayamadığı anlaşılmaktadır.

DEVLET KRİZİ

Karşıdevrim iktidarı, ilkel dinsel felsefesini yürürlüğe koyacak organik aydın kadrolarının bulunmayışı, daha da önemlisi antiemperyalist Türk ulusunun güçlü ortak duyusu, Cumhuriyete bağlılığı ve din sömürüsüne karşı durması nedeniyle hegemonyasını kuramamıştır. Bu yüzden iktidar Cumhuriyetin bütün çağcıl kurumlarını, bütün kural ve ilkelerini, akıl ve bilimin gereklerini, liyakati ve laikliği yok ederek büyük bir “devlet krizi” yaratmıştır. İktidarın, laik çağdaş saygın bir ulus devlet olarak kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ni bir din devletine dönüştürdüğü, devletin tüm alanlarını sağlıklı işleyemez ve sorunlarla yüklü hale getirdiği, kendisi de çürüyüp tükenerek halkın gözünde iflas ettiği görülmektedir.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GEÇİŞ

Bütün bu nedenlerle, CHP öncülüğündeki altılı masanın, despotizmden demokrasiye sağlıklı ve güvenli bir geçişi sağlayabilmek için,

1- Anayasa yapımından, dış politikaya, hukuktan yönetime, laiklikten denetime, ekonomiden eğitime kadar tüm siyasal yönetsel alanlarda ana ilkeleri ve genel hedefleri,

2- Geçişin strateji ve gündemini, ittifakın, geçişin hangi alanlarında ve nereye kadar sürdürüleceğine ilişkin sınırlarını,

3- Öngörülen ve hedeflenen demokratik düzenin, ittifaka göre güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel araçlarını, yöntem ve yaklaşımlarını, devlet ve yönetim felsefesini, kurumlaşma ve yapılanmalarını,

4- Geçiş dönemine ilişkin olarak demokratik, hukuksal ve yönetsel alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmesi ve yürürlüğe konulması öngörülüp bütün konular için haftalık, aylık, üç ve altı aylık yapılacakları belirlemesi gerekmektedir.

Çalışmalar bu bütünlükle planlanlanarak halk desteği sağlanabilir, mücadele demokratik zeminde yürütülerek AKP iktidarı yenilebilir.

GÜNGÖR AYDIN

EMEKLİ VALİ