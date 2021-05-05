Egemenlik ve İktidar Ayrımı - Yunus TEMİZ

05 Mayıs 2021 Çarşamba

Demokratik ülkelerde iktidarların sınırsız güçleri olamaz. Egemenlik sadece kuvvetler ayrımıyla da sınırlanamaz. Çağcıl toplumlarda dördüncü güç olarak özgür basının, demokratik kitle örgütlerinin de gücü vardır. Bu güçlerin eleştirilerine, tepkilerine göre yasal düzenlemeler yapılabilir.



Ayrıca yetkin kişilerin görüşleri de hesaba katılır. Bu bir geri adım olmaz. Tersine kendine güvenin bir göstergesidir.

DEĞİŞMEYEN TAVIR

Ülkemizde oldum olası “muhafazakâr” kadrolar, hükümete geldiklerini ama gerçek anlamda iktidar ve muktedir olmadıklarını iddia ederler. Hesap vermekten kaçarlar, memleketin tek sahibi kendileriymiş gibi davranırlar. İktidarda kalmak için demokrasiden geri adım atarlar. Etnik, dinsel, mezhepsel kimlikleri kullanırlar. Yurttaşları birbirlerine karşı kışkırtırlar. Soğuk Savaş koşulları bahane edilerek, emperyalist güçlerin de kışkırtmasıyla gençleri, birbirine kırdırmış, sonuçta demokrasinin askıya alınmasına sebep olmuşturlar.

Talan, yolsuzluk, doğanın yok edilmesi, yoksulluk, israf, Atatürk karşıtlığı derken geçtiğimiz haftalarda, ülkemizin geleceğine ilişkin kaygılarını paylaşan 104 emekli amiralin itibarsızlaştırılmasına yönelik çabalara tanık olduk. Emekli amirallerden özür dilemek, onlara uyarıları için teşekkür etmek yerine, ayaklarına elektronik kelepçe takmak ne derece doğrudur? Tarihten ders alınmayınca, doğru bilgiyle donanmayınca tarih bilinci de olmuyor.

LİDERLİK VE ÖNGÖRÜ

Büyük liderler, tarih bilgisi sağlam, tarihsel bilinci gelişmiş, öngörüleri isabetli liderlerdir aynı zamanda. Atatürk’ün, 1902’de, eski Berlin Elçisi ve Bayındırlık Bakanı Osman Nizami Paşa ile yaptığı sohbetteki sözleri, tarihsel bir ders niteliğindedir.



Harbiye’de okurken yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’un babası İsmail Fazıl Paşa’nın Kuzguncuk’ta köşküne konuk olan ve Osman Nizami Paşa’yla tanışan Atatürk, Osmanlı’nın geleceğine ilişkin konuşurken inkılap düşüncesinden bahseder. Osman Nizami Paşa, “İstibdat idaresi bir gün elbet yıkılacak. Fakat onun yerine Batılı manada bir idare gelip de memleketi her bakımdan kalkındırabilecek mi? Buna inanmıyorum” der.

Bunun üzerine Atatürk, “Batılı manadaki idareler de zamanla gelişmişlerdir. Bugün uyur gibi görünen milletimizin çok kabiliyetli cevherleri vardır. Fakat bir inkılabın meydana gelmesinde bugün iş başında olanlar, yerlerini muhafaza etmeye kalkarlarsa o vakit buyurduğunuzu kabul etmek gerekir. Yeni nesiller içerisinde her konuda güvenilir insanlar çıkacaktır” der.

Tarih, Atatürk’ü hep haklı çıkarmıştır.

YUNUS TEMİZ

ADD BURSA ŞUBESİ BAŞKAN VEKİLİ