AKP’nin mehter marşları eşliğinde ülkeyi Osmanlı koridoruna sokmaya çalıştığı günümüzde siyaset ortamında yeni bir sese, yeni bir partiye şiddetle gereksinim vardı. Kamuoyu yoklamalarında yeniden iktidar olamayacağı anlaşılan AKP, siyasallaştırdığı yargı aracılığı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu kullanarak iktidar olma olasılığı yüksek CHP’yi bölme girişimi sonuç verdi. Ama hesap edilmeyen bir sonuç yaşandı ve AKP müdahalesini kabul edemeyenlerin kurduğu YENİ Parti seçmenin desteğini koruyarak ekonominin ateşinde yanan toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul gördü ve ana muhalefet partisi oldu. YENİ Parti’nin seçmenlerin çoğunluğu tarafından desteklenmesi beklenen bir olaydı çünkü yaşam sınırının altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakılanlar iktidar değişikliği istiyordu. YENİ Parti’nin kurulması siyasal yaşamımızda bir kırılmanın aydınlık yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

YENİ PARTİ’DEN BEKLENTİLER

Yapılacak ilk genel seçimde iktidara en yakın aday olan YENİ Parti bazı beklentileri yaşama geçirmelidir. Her şeyden önce ucube başkanlık sistemi yerine parlamenter sistemin kuruluşuna odaklanmalıdır. Parti içi demokrasiye özen göstermeli ve milletvekili, belediye başkanı, yerel yönetim adayları seçimlerinin tüm üyelerin katılımı ile yapılması sağlanarak partili üyenin partinin gerçek sahibi olduğu ortaya konmalıdır.

YENİ Parti yıllarca siyasetten uzak tutulmuş işçi sınıfı ile yakın ilişkiler kurup kendine bir emek tabanı oluşturmalıdır. Bugün ülkemizde 17 milyon işçi 3 milyon memur var ve bunların bakmakla yükümlü oldukları insanların sayısı Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 60 milyon olarak görünmektedir. Bu sınıfa siyasal bilinç verilir ve partinin tabanı ağırlıklı olarak emekçilerden oluşursa YENİ Parti’nin iktidarı çok uzun ömürlü olabilir.

Ekonomik nedenlerin dışında sınıfsal nedenlerle YENİ Parti emekçilerin kalıcı desteğini almak istiyorsa çalışma yasalarında yapacağı değişiklikleri bir uzman kadro ile belirlemeli ve bunu bütün illerde çalışanlara, sendikalarına duyurmalıdır. İllerde işçi komiteleri kurmalı ve bu komiteler parti ile işçiler, memurlar ve sendikalar arasında bilgi aktarımı ve güven kurulmasına çalışmalıdır.

Planlı ekonomiye geçilerek israf politikalarına son verilmeli, yandaş zengin etmekten kesinlikle vazgeçilmeli, tarım üretimi desteklenmeli, milli eğitim politikaları tarikatlara göre değil aydınlığın ışığına göre belirlenmelidir.

ZOR BİR DÖNEM

YENİ Parti’nin olası iktidarında çok zor bir dönem yaşayacağı açıktır çünkü AKP, 2002’den beri ekonomide har vurup harman savurmuş, ülkeyi inanılmaz borç yükünün altına sokmuş, tarikatları güçlendirmiş, Cumhuriyetin maddi-manevi değerlerini tamamen yok etmiştir. Tüm bu zorluklara karşın inançlı bir kadronun, eğitilmiş partili üyelerin çabaları ile bilime dayalı gerçekçi politikalarla başarılı olmak mümkündür. YENİ Parti inançlı kadrolar ve akıllı politikalarla ülkeyi düze çıkaracak parti olabilir.

DR. ENGİN ÜNSAL 15. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ