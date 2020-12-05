Engelliler ve Rehabiliitasyon - Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR

05 Aralık 2020 Cumartesi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü geride bıraktık. Bir nörolog olarak kas hastalıklarına erken denilecek bir yaşta ilgi duydum. O yıllarda tedavi imkânları semptomatik çareler ve fizik tedaviden ibaretti. Rehabilitasyon kavramı o dönem bize yabancı ve kapsam dışındaydı.

1963 yılında bakanlık rehabilitasyon kursu duyurusunu duyunca kayıtsız kalmadım. Güzel ve cazip bir programı vardı. Danimarka, İngiltere, İsveç, Norveç... Kopenhag Üniversitesi’nden diplomalı bir kurs için istekli oldum. O zaman nöroloji doçentiydim.

Rehabilitasyonun öncelikli hedef kitlesi, 2. Dünya Savaşı’nda sakat kalanlar ve çocuk felci geçiren kişilerin, amaç da bu kişilerin topluma kazandırılmasıydı.

Amerikalı fizik tedavi uzmanı Howard Rusk adı bu hareketin öncüsü olarak anılır. Sağlığını şu ya da bu derece yitirmiş ve kronik bir hastalık taşıyanlar, elbette savaş sakatlığı ve çocuk felci sekellerini taşıyanlardan ibaret değildi. İşitme ve görme engelliler, ortopedik, nörolojik sakatlıklar, zekâ geriliği ve psikiyatrik hastalıkları bunlara katmak gerekiyordu... Rehabilitasyonu şöyle bir tanımlamaya da sığdırabiliriz:

Toplumda şu ya da bu nedenle sakat (özürlü, engelli) diye tarif ettiğimiz kişileri fizik ve mental fonksiyonları ile mümkün olan en üstün düzeye çıkarmak ve onları toplumun bağımsız ve kendine yeter, üretici bir üye haline getirmektir. Azgelişmiş ülkeler bu konuda büyük eksikler ve zorluklarla baş başadır.

Benim için Danimarka tecrübesi bir akademisyen ve bir toplumcu olarak yaşamıma yepyeni şeyler katmıştır. Bu nedenle rehabilitasyona ilgim hiç eksilmedi. Bu nedenle 1978’de Kas Hastalıkları Derneği’nin kuruluşuna öncülük ettim.

Başarılı bir rehabilitasyon ve ulaşılabilirliği sağlamak için devletle sivil toplum örgütleri arasında iyi ve anlayışlı bir işbirliği gerekiyor. Avrupa’da bunu başarıyorlar. Yüzlerce gönüllü, derneklere yardımcı oluyor, gönüllü çalışıyor... Bizdeki durum çok farklı. Çok az gönüllümüz var. Derneğimizin 3 Aralık için bir programı var. Bağışçılarımızı şükranla anıyorum. Bakırköy Belediyesi daima yardımcı oldu. Büyükşehir belediyesi ile son günlerde umutlu bir yakınlığımız oldu. Destek verirlerse Yeşilköy’deki derneği bir rehabilitasyon merkezi haline getireceğiz. Umutlarımızı koruyoruz. Her şeye karşın akıl, bilim uygarlık, çağdaşlık, aydınlanma galip gelecektir.