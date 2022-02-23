Gündemimiz adaylık - Kaya ÇETİN

23 Şubat 2022 Çarşamba

Yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak bazı çevreler Abdullah Gül adını ısıtıp ısıtıp ortaya sürüyorlar ama tepkileri de izliyor olacaklar ki adaylığı resmileşmiyor. Daha seyrek olmakla birlikte, belki İlhan Kesici için de aynı şeyler söylenebilir. Türkiye’nin kurucu değerleri konusunda duyarlı bir kesim var ki, belki “ehveni şer” değerlendirmesiyle Kesici’ye oy verebilirler ama Gül’e günahlarını bile vermezler.

MUHALEFETİN ADAYI

Erdoğan için de hukukçular “aday olamaz”, diyorlar ama muhalefetten konuyla ilgili net bir duruş izleyemiyoruz. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu, bilerek mi yoksa bilmeyerek mi yapıyor bilinmez; “karşıma çık”, diye bir taraftan Erdoğan’a meydan okurken bir taraftan da adaylığını diri tutmaya çalışıyor. Burada Kant’ın, ”Müşterimizi aldatmamalıyız. Dükkâna bir daha gelip alışveriş yapsın diye değil, aldatma eyleminin kendisi ahlaken yanlış olduğu için”, önermesini anımsayalım.

Temel hukuk kurallarını ve kendi koyduğunuz TC yasalarını yok sayarak ya da arkadan dolanarak Erdoğan’ın adaylığını onaylarsanız, çıkarlarınızı törel değerlerin ve kamu yararının önüne koymuş olursunuz ki, hem etik olmaz, hem de (varsa) inandırıcılığınızı yitirirsiniz.

Muhalefetin aday arayışına gelince; bu güne kadar (istemem cebime koy) tutumuyla adaylığını sürekli gündemde tutan sayın Kılıçdaroğlu ile iki belediye başkanının isimleri geçti. Bundan sonra da yeni adaylar ortaya çıkabilir ancak isimlerle değil ilkelerle karar verilmesinin daha doğru olacağı kuşku götürmez. Bu bağlamda iki etkenin gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

BİLİM Mİ, DOGMA MI?

Birincisi; adayın, donanımı, kimliği ve kişiliğiyle ehil olması; Atatürk’ün Çankaya’sına yakışır bir insan olması,

İkincisi de, seçim sonuçlarını güvenceye alabileceğinden kimsenin kuşku duymamasıdır.

Çünkü bu kez akıl ve bilim ile dogma arasında bir seçim yapacağız.

Ve son olarak da sormakta fayda var:

Olmak ile olmamak arasında karar verirken, bir kentin belediye başkanlığının bir yıl sonraki seçimlere kadar el değiştirmesinin bir etken olarak ortaya konulmasını ne kadar akılcı?

KAYA ÇETİN / EMEKLİ ÖĞRETMEN

