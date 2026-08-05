14 Nisan 2026 günü Erdoğan, “Türk demokrasisi önümüzdeki dönemde hak ettiği ana muhalefete kavuşacaktır” demişti. Önce kimse bu sözlerin anlamını kavrayamadı. Bir süre sonra 20 Mayıs 2026 günü üç yıldır susan, CHP’ye yapılan onca hukuksuz kıyımı görmezden gelen Kılıçdaroğlu CHP’yi suçlayan bir video yayınladı.

Herkes bu gelişmeleri yorumlamaya çalışırken Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 21 Mayıs 2026’da yetkisini aşan bir kararla CHP’nin 38. olağan kurultayını iptal etti. CHP Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’na verildi. Böylece Erdoğan’ın 14 Nisan 2026 günlü açıklaması’nın , Kılıçdaroğlu’nun 20 Mayıs tarihli videosunun anlamı ortaya çıktı. Bu önceden hazırlanmış bir projeydi. Hedef CHP’nin yükselişini önlemek, AKP’nin önünü açmak, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmasını sağlamak ve Türkiye’yi bir Ortadoğu ülkesi yapmaktı.

Seçimler, Seçim Yasamıza ve Siyasal Partiler Yasası’na göre seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisindedir. Hukuk mahkemelerinin bu konuda bir yetkisi yoktur. Hukuk mahkemelerine böyle bir yetki tanınırsa, artık seçimlerin hukuk devletinin bir önemi kalmaz. Hukuk mahkemelerine kuruluna böyle bir yetki tanımış olmak, hukukun sonudur.

Kurtuluş Savaşı’mız ile ezilen tüm uluslara örnek olan güzel yurdumuz tutucu yönetimler tarafından o ışıklı günlerden ekonomide, hukuk devletinde birçok sorunla karşı kaşıya getirilmiştir. Üniter devlet yapımıza saldırılar inanılmaz boyutlara ulaşmış, “kurucu önder” denerek, terör destekçilerinin densizlikleri görmezden gelinerek bölücüler şımartılmıştır. Lozan Antlaşması tartışmaya açılmış, ülkemizi soykırımla suçlanmaya çalışılmıştır. Bu durum emperyalizme hizmet etmektir. Ülkemizde geçmişte de günümüzde de kimseye ayrımcılık yapılmamıştır. Dolayısıyla “eşit vatandaşlık” söylemi ile kastedilen şey tam bir safsatadır. Ülkemizde yurttaşların eşitliği vardır.

Anayasamıza göre ülkemizin olmazsa olmaz koşulu laikliktir. İstanbul valisi 4-6 yaş arası için 100 yeni Kuran kursu açılacağını, tüm okullara mescit yapılacağını, okullarda cuma namazının kılınacağını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir, bir din devleti değildir. Milli eğitim bakanı ders kitaplarından Kurtuluş Savaşı deyiminin çıkarılacağını söylüyor. “Kurtuluş Savaşı” deyimi Osmanlı’dan kurtuluşu anımsatıyormuş! Türk milli eğitimi böyle bir kafaya teslim edilemez. Kurtuluş Savaşı verilirken Osmanlı Devleti, Sevr ile yok edilmişti. Ülkemiz işgal edilmişti. Kurtuluş Savaşı bu işgalden, zulümden kurtuluşun bağımsız bir devlet olmanın, özgürlüklerin sağlanmasının savaşıdır.

Ülkemizde hukuk devleti büyük tehdit altındadır. Sözde yargılamaların içerisinde hukuk yoktur. Yargıyı kullanarak karşı görüştekileri yok etmek hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Her sabah karşı görüşteki bir belediye başkanının gözaltına alındığını ve sonra da tutuklandığını duyarak uyanıyoruz. Öte yandan hukuk dışı eylemlere imza atmış, AYM ve AİHM kararlarını tanımayan bir başsavcının adalet bakanı olarak atanması hukuk adına son derece endişe vericidir. Bu atamalar ile hukuk ve laiklik tanımayan, baskıcı bir yönetimin taşları döşenmektedir.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlar, bize yabancı ülkeler tarafından özenilen bir ülke bırakmışlardı. Bu ulus çok daha güç koşullarda Kurtuluş Savaş’ını kazandı. Tüm demokratik kitle örgütleri, tüm sendikalar, tüm meslek odaları, tüm siyasal partiler bir araya gelmeli, ülkemize ve hukuka sahip çıkılmalıdır. Çünkü yapılmak istenilen cumhuriyetimizi yok etmek ve Türkiye’yi yeni Osmanlıcılık adı altında emperyalizmin istediği gibi ümmetçi bir Ortadoğu ülkesi yapmaktır. Buna izin verilemez. Şimdi Atatürk gibi düşünmek ve güzel yurdumuzu kuruluş ayarlarına geri getirmek bir görev olmalıdır.