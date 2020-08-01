Halka Nasıl Anlatmalı? - Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR

01 Ağustos 2020 Cumartesi

Yazar dostlarımız var. Bu iktidarı; yandaş kayırmayı, yalanları, hilekârlık ve sahtekârlıkları çok açık anlatıyorlar. Televizyonlarda böyle konuşmacılar var. Bazıları sık sık mahkemelerde. Hapse girenler yaşamını orada yitirenler az değil. Hep böyle oldu. İyi biliyorsunuz. Özgürlükler için hapis yatan can veren insanlara çok şey borçluyuz.

Bugünkü iktidar Atatürk’ü, onun devrimlerini laikliği ona bağlı demokrasi ve hukuk devletini sevmiyor. Demokrasiyi sürekli bir iktidar için araç olarak görüyor. Liderleri bunu açıkça söyledi.

UZUN VADELİ PLAN

Çok söyledim, yineleyeceğim. Halkımızın iyi bir eğitim görmesini, bilimi, aydınlanmayı, hümanizmi tanımasını, toprak ağaları ve muhafazakâr politikacılar Amerika’nın da desteği ile engellediler. Bir sınıf bilinci de doğaldır ki oluşmamıştır. AKP bu yüzden kazanıyor. Bu yadsınamaz bir Türkiye gerçeğidir. Halkın iyi bir eğitim alması bir zorunluluktur. Bunda tam bir görüş birliği var. Ama uzun vadeli bir plandır bu.

Bugünkü halka bu iktidarı somut delillerle anlatabilmeliyiz ki oyunu haktan ve halktan yana dürüstten, yetenekliden, yurtseverden yana versin. Benim çocukluğumda alın terine, helal paraya inanılırdı. Dürüst insan, hak sever insan kavramı vardı.

Politikacı oy sevdası uğruna erdemli, ahlaklı yaşamı yok etti. Halk geçim sıkıntısı içinde, çocuğuna onun eğitimine düşkün. Dürüstçe çalışarak, üreterek, emek vererek yaşamaya razı. Ama kirli, yozlaşmış bir ortam yaratıldı. Bunun zararını gördüğü muhakkak.

TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Ne yapsın ki? Yaşayabilmek için bazıları, kire pasa, yozlaşmaya uyum sağlamak zorunda kalabiliyor. Bu türlü yaşamı benimsediğini, tercih ettiğini hiç sanmıyorum. İşte sade, anlayacağı bir dille ona bu çelişkiyi anlatmak lazım.

İyi anlatılırsa bu hilekârlıkları, bu sahtekârlıkları ve yalancılıkları anlayacaktır halk. “Yunan kazansaydı daha iyi olacaktı” ihanetini asla kabul edemez. Halk, tartışmaya açık olmayan biçimde, ikinci cumhuriyetçilerden daha yurtseverdir.

Dilerim tez zamanda şu hain Covid-19’dan ve bizim cumhuriyetimizi sevmeyen AKP iktidarından kurtuluruz.