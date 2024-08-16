İktidar olmak için - Ahmet Yorgun

16 Ağustos 2024 Cuma

CHP’nin iktidar olması için yapılması gerekenleri ortaya koymak aslında çok zor değil. Yapılması gerekenlerin başlıcaları: Bugüne kadar yapılan çok bariz hataları görmek, objektif bir tahlil yaparak hatalardan ders çıkarmak, kendi programına sadık kalarak halka yönelik gerçekçi politikalar geliştirmek ve parti içi demokrasiyi amasız, fakatsız uygulayarak kurallara bağlayarak her kademede önseçimi kesin hüküm haline getirmektir.

Kurtuluş mücadelesi veren Kuvayı Milliye’nin devamı olarak, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur. CHP’ye oy veren seçmen de partiye ve programına sadık; Cumhuriyete, çağdaşlığa bilimin yol göstericiliğine inanmış seçmendir. Son yıllarda yapılan tüm araştırmalar ve anketler de göstermektedir ki seçmenlerin yüzde 80’ine yakın bölümünün Atatürk ile, Cumhuriyet’le bir sorunu yoktur. Dolayısıyla CHP, bu büyük çoğunluğun oyuna akılcı, inandırıcı ve güven veren politikalarla, söylemlerle talip olabilir ve büyük çoğunluğun da oylarını alarak iktidar olabilir.

SOMUT ÇÖZÜMLER

CHP’nin Altı Oku Türkiye için hâlâ bir pusuladır, yol göstericidir. Ekonomik sorunlarımızın çözümü; halka daha yakın ve inandırıcı olmaktan, sosyal adaleti daha güçlü kılmaktan, akıl ve bilimi rehber edinerek Altı Ok’u daha işlevsel hale getirmekten geçer. Bağımsız ve özgürlük temelinde devrimci bir anlayışla kurulan Cumhuriyetimizi güçlendirmenin yolu ekonomik çözümleri daha somut hale getirmekle mümkün olacaktır. Örnek vermemiz gerekirse çevremizi, doğal yaşamı ve tarımsal üretimimizi korumak adına madenlerimizi kesinlikle özel ve yabancı sermayenin inisiyatifine bırakılmayacağı gerekirse kamulaştırılacağı ilan edilmelidir. Gelecekte en büyük sorun olarak gözüken gıda ve su ile ilgili destekleyici çözümlerimizi şimdiden somut bir şekilde açıklamalıyız. AKP iktidarının verdiği en büyük zarar, eğitim sistemimizi arap saçına döndürerek bilimsel ve laik eğitimden tamamen uzaklaştırmasıdır. Bu konuda seferberlik ilan ederek çağdaş, bilimsel bir eğitim için bütçeden en büyük pay ayrılarak tüm eğitim kurumlarımızın aklın ve bilimin ışığında kalıcı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Devletin neredeyse tüm kurumlarını dönüştüren, eğitimi ve liyakati yok sayan, sadece biat ve yandaşlığı öngören gerici anlayışın yok edileceği yüksek sesle ilan edilmelidir. Adaleti, hukuk düzenini bağımsız ve özgür kılınmalıdır. Devlete olan güven duygusunun gelişmesi için yapılacak en önemli şey liyakatli, bilime inanan insanları sorumlu yerlere getirmekten geçmektedir. Sığınmacı ve göçmen sorunu ülkemizin geleceği ile ilgili en büyük tehlike olarak gözükmektedir. Demokratik yapımızı bozan, gelecekte çok farklı tehlikeler içeren bu sorunun ivedilikle çözüleceği bir program açıklanmalı. CHP, ilk genel seçim öncesi, tüm bu çözümlerin belirleyip ilan etmeden önce parti içinde de adaletli bir düzeni kurmak ve parti içi demokrasiyi işler hale getirmek zorundadır.

ALTI OK YOL GÖSTERİCİDİR

Uzun zaman sonra CHP’nin birinci parti olmasının birçok nedeni var. Halk büyük ekonomik sorunlarla boğuşurken, CHP’li belediyelerin topluma çalışmalarıyla güven vermeleri en önemli etkenler olarak görülebilir. Ancak yaklaşık 40 yıl sonra partinin seçmene daha çok anlatılması ve yurttaşın değişim isteğine yanıt verebilmek de değerli etkenlerden biridir.

AKP’nin 22 yıldır iktidar olmasının nedeni, başlarda gömlek değiştirdiğini söylese de aslında ideolojik olarak amaçlarından hiç sapmaması, kadrolarını sürekli zinde tutması, toplumun dini duygularını kullanmasıdır. AKP, Cumhuriyet Devrimlerine karşı bir anlayışı sürekli hâkim kılmaya çalışmaktadır.

CHP’nin amacı sürekli devrimci bir yaklaşımla insanımızı ve ülkemizi daha güçlü hale getirmek, tüm sorunlarımızı demokrasi içerisinde akıl ve bilimin öncülüğünde çözmek olmalıdır. CHP yönetiminin iktidar olmak için yapması gereken ilk ve önemli şey, tüzük kurultayında parti içi demokrasiyi ve ön seçimi değişmez kural haline getirerek önce kendi tabanına güven aşılamak olmalıdır. Sonra da yalnızca kendisine, üyelerine güvenerek kökten çözümlerini halka samimi bir biçimde tüm kadrolarıyla anlatarak bir an önce seçim istemelidir. Geçmişte olduğu gibi parti içi yönetimlerin hatalarıyla AKP iktidarının devamına neden olması ülkemizin her anlamda daha da zayıflaması belki de düşünmek bile istemediğimiz sonuçlara yelken açması demektir.