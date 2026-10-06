İoanna Kuçuradi’nin adını anarken insan olmanın onuru ve sorumluluğunun bilgisiyle insanı insan etmeye adanmış bir ömürden söz etmeliyiz.

Bu zembereği kırık zamanlar insana, insanlığa ölümcül yaralar açıyor. İnsanlığın yarattığı değerler değersizleştiriliyor; etik değerler, değer yargılarıyla birbirine karıştırılarak öteleniyor, tahrip ediliyor, yok sayılıyor. İşte böylesi bir yangın çağında bizi yeniden insanlaşmaya çağıran düşüncenin ve eylemin adıdır İoanna Kuçuradi.

Kendine özgü bir bilgi türü olan felsefenin temel alanlarından biri olarak etiği; insanın değerini, onurunu ve özgürlüğünü merkeze alan bir düşünceyi yaşamı boyunca savundu. Etik değerleri, değer yargılarının karanlığından çekip çıkarmaya çalıştı. Doğası gereği özgür olan insanın özgürlüğünü savundu.

Kuşkusuz onun arkasında insanlığın kalesini savunan sayısız filozof, felsefeci, felsefe tutkunu ve inançlı insan vardı; dün olduğu gibi bugün de var, yarın da var olacak.

Kuçuradi’nin özgünlüğü, felsefi bilgiyi kavramların açıklığıyla ve anlaşılır bir dille sunabilmesinde yatıyordu. Bildiğini iyi bilmek, bilinmeyeni ortaya çıkarmak, apaçık kılmak ve insanı bilmeye yüreklendirmek… Bütün bunlar, bilginin yalnızca seçkinlerin değil, herkesin hakkı olduğu inancının eyleme dönüşmüş biçimleriydi. Bu nedenle Kuçuradi, yalnızca akademik dünyanın değil, düşünme hakkının savunucusu olarak da hatırlanacaktır.

Felsefenin Türkçeleşmesinde, Türkçemizin felsefeleşmesinde emek verenlere İoanna Hoca’nın anısı üzerinden selam olsun.

Şimdi onunla aynı zamanda yaşamış olmanın coşkusunu bilinçli bir eyleme dönüştürmek gerek. Bize emanet ettiği bütün birikimin aydınlığında, yüksek ahlaksal sorumlulukla düşünmek ve eylemek gerek.

İçinden geçtiğimiz bu bataklığı ancak insanı ve insanlık değerlerini, özellikle etik değerleri yeniden düşünerek, anlayarak ve yaşayarak kurutabiliriz. Bizi kurtarmaya çalışan el, aslında bizim elimizdir. Bizden birinin, birilerinin uzattığı eldir. Nicelerine el veren bu ele sıkıca tutunmalıyız.

Yeniden insan olmaya, insanlaşmaya mecburuz. Buna hakkımız da var, olanağımız da. İnsan, olanaklar varlığıdır; sonsuz yaratma ve gelişme gücünün taşıyıcısıdır. İoanna Kuçuradi’nin yaşamı ve düşüncesi de bize tam olarak bunu hatırlatır.

Bu nedenle onu uğurlamıyoruz. Ona bir kez daha, Sivaslı çocukların koyduğu adla, “İyi ana” diyoruz. Siz felsefe dünyamızın Kibele’si de diyebilirsiniz.

MUCİZE ÖZÜNAL

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