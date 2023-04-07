Kadınların mücadelesi - Prof. Dr. Ferlâl ÖRS / Mehmet Şakir ÖRS

07 Nisan 2023 Cuma

Toplumca çok zor günlerden geçiyoruz. Ekonomiden siyasete, eğitimden sosyal yaşama hayatın tüm alanları, bu zorluklardan alabildiğine etkileniyor. Olumsuzluklardan en çok etkilenen ve sıkıntıyı en çok yaşayanlar da ailenin temel direği olan kadınlar oluyor.

Kadın mücadelesinin ülkemizde oldukça eski ve köklü bir geçmişi var. Kadınlar yıllarca evde, işyerinde, toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olabilmek için haklı ve zorlu mücadeleler verdiler. Bu mücadeleler sayesinde önemli kazanımlar elde ettiler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bile ülkemizde kabulü, kalıcılaşması, geniş kitlelerce kutlanması kolay olmadı. Tıpkı bu konuda olduğu gibi, genel olarak kadının toplumsal eşitlik mücadelesinde, geçmiş dönemlerin ilerici ve emekçi kadınlarının büyük çabaları var.

Günümüzde de kadınlar bir yandan hayatın her alanında toplumsal eşitlik ve yeni haklar için mücadele ederken diğer yandan kendilerine ve çocuklara yönelik şiddete, tehlikelere karşı da mücadele ediyorlar. Can güvenliği, huzur ve esenlik istiyorlar. Çünkü bu konularda kadınları endişelendiren, korkutan gelişmeler yaşanıyor. Siyasette, kadının hukukunu ve haklarını tehdit edici işbirlikleri gündeme geliyor. Ülkemizin aydınlık yürekli ve bilinçli kadınları, işte bütün bunlardan endişe duyuyorlar.

6284 VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Kadınların endişelenmesi boşuna değildir. Kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılması, kadınları haklı olarak ürkütmüş, korkutmuştur. Şimdi de kadına şiddeti önlemeye yönelik 6284 sayılı yasanın içinin boşaltılması söz konusudur. Kadınlar bütün bunlara karşı çıkmaktadır. Ülkemizin tutucu siyasetçileri, gündemde önemli yer tutan kadın sorununun tam olarak ayırdında, bilincinde değildir.

Oysa günümüzde kadın hareketi çok büyümüş, toplumsal değişimin en önemli dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Kadınlara yönelik şiddete, ayrımcılığa karşı çıkmak, yalnızca kadınların değil tüm halkın güncel, temel meselesidir. Bu mücadele de özellikle 6284 sayılı yasanın korunması ve İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden hayata geçirilmesi hedefleriyle örtüşmektedir.

KADINLAR VE GENÇLER

Depremin ve ekonomik yıkımın en çok etkilediği toplumsal kesimler içinde kadınlar, özellikle de ev kadınları, kent çeperlerindeki ve kırsal kesimdeki kadınlar başta gelmektedir. Adaletsizliğe, ayrımcılığa, şiddete karşı verilen hak, hukuk, adalet mücadelesinde de kadınlar hep başı çekmektedir. Günümüzün kadın hareketi, bütün bu toplumsal dinamikleri bünyesinde ortaklaştırıp bütünleştirmektedir.

14 Mayıs’ta, ülkemiz ve halkımız için yaşamsal önem taşıyan bir seçime gidiyoruz. Bu seçim sürecinin kadınlarla birlikte bir başka önemli ve belirleyici toplumsal kesimi de gençlerdir. Çok sayıda gencin ilk kez oy kullanacağı bu seçimler, bir bakıma onların da geleceğine yön verecektir. Öyle görünmektedir ki bu seçimin sonuçlarının temel belirleyicisi, öncelikle kadınların ve gençlerin siyasal tercihleri olacaktır.

PROF. DR. FERLÂL ÖRS

MEHMET ŞAKİR ÖRS