Kaybetmeyi planlamak
Muhalefet kaybetti! Bu bir sonuç. Her sonucun sebepleri vardır. Ama olup bitenlere bakınca. Sanki bu kaybedişin. Ne bir sorumlusu var, ne de bir sebebi... Neredeyse kimse işin özüne inmiyor.
Kural aynı
Aslında bu sebeplerden biri, çok açık ve net bir şekilde karşımızda duruyor. İster bir devlet ol. İster bir parti ya da bir şirket. İsterse de bir insan ol. Hiç farketmez. Bir kural var ki hep aynıdır. Hem de sadece bugün değil, yüzyıllardan beri aynıdır. Kural şu: “Ya bir planın vardır ya da başkalarının planının bir parçası olursun”. Yani eğer tatil için Katar’a gitmek istiyorsan. Ama bu niyetin için bir plan yapmadıysan kendini, bir arkadaş programı içinde mesela, Afganistan’da tatil yaparken bulabilirsin!
Okçu ve hedef
Özetle bir niyet ve istek sahibiysen, bunları gerçekleştirmek için, bir planın olmak zorunda.
Ama hangi plan?
Mesela son seçimlerdeki muhalefet cephesinin durumuna bakalım. Plan yaptılar mı? Yaptılar! Hem de bir buçuk yıl boyunca çalışıp. Hem de çok ayrıntılı plan yaptılar. Sanırım ki bilgiye dayalı ve gerçekçi bir plan yaptılar. Dosyaları, ciltleri ellerine alıp ekranlarda gösterdiler mi? Gösterdiler! Kavramlar türettiler, sayılar sıraladılar. Hatta kadroları bile planladılar. Yani biliyoruz ki çok çalıştılar...
Ama kazanamadılar.
Sebebi de çok basit. Çünkü kazanmayı planlamadılar. “Okçu nedir ki hedef olmadan!” der Deng Ming Dao.
Seçim sonrası işleri planladılar ama seçimi kazanmayı, sonuca yönelmeyi, hedefe ilerlemeyi planlamadılar. İktidarın, kazanma planının bir parçası oldular. Sonuç olarak, hep böyledir: Kazanmayı planlamayan, kaybetmeyi planlar.
PROF. DR. HALUK ERKUT/İTÜ
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Oyuncu Levent Üzümcü Akbelen'de 5'li çeteyi eleştirdi!
- Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Ali SİRMEN
- Tutar sitesi’nde neler oluyor?
- Ekonomi yazarı İbrahim Ekinci iktidara ateş püskürdü!
- Tezel, emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı...
- Emekliler maaş zamlarını protesto etti!
- Ekonomist Yalçın Karatepe'den enflasyon değerlendirmesi
- Hüseyin Baş'tan iktidara zehir zemberek sözler!
- Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı?
- Türkiye yüzyılı Çeşme'deki doğal sit alanı 'beach c
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası
- Didem Soydan 'Can Bonomo' sessizliğini bozdu
- Öldürülen kişinin kimliği belli oldu
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi