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Kimler Faşist? - Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR

02 Ocak 2021 Cumartesi

Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar’ın bir anda türbanlı yargıç” konusunu gündeme taşıması ilginç... Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bulunmaz bir fırsat yarattı. Ancak bu konu türbanı” aşan bir olaydır.

Fikri Sağlar bir kuşkuyu dile getirmiş. Sağlar, başörtüsüne karşı çıkmıyor. Başörtülü bir hâkimin Medeni Kanun’a göre mi yoksa dini inançlarına göre mi karar vereceğini sorguluyor. Bir hâkim bu ikilemi açıkça televizyonda anlatmış ve Ben inanç sahibi bir Müslümanım ve sık sık Medeni Kanun’u mu, yoksa kutsal inançlarımı mı kullanacağım, bu ikilem arasında kalıyorum” demişti. 

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Ateş püsküren AKP sözcülerine sormalı: Peki, türbanlı ya da türbansız, kendilerini İslamcı olarak takdim edenlerin türlü adaletsizlikleri sergilediklerine tanık olmadık mı? Anayasa Mahkemesi AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna karar vermedi mi? Nelere mal oldu FETÖ ile yapılan ortaklık?

Din adına yapılan haksızlıkları görmüyor musunuz? Fikri Sağlar da acaba bu türbanlı, bu hak tanımaz Müslümanlardan olabilir mi diye soruyor. Siz buna faşistlik diyorsunuz da kendi faşistliğinizin farkında değil misiniz? Ben bunca yıllık öğretim üyeliğinde ilk kez AKP iktidarında elimi sıkmayan bir üniversite asistanı tanıdım.

KENDİLERİNİ GÖRMÜYORLAR

İlk defa cuma günü namaz yüzünden derse gelmeyen öğrencileri tanıdım. Nişanlıların el ele olmasını yasaklayan Diyanet Başkanı’na ne diyeceksiniz? İnancı bahane ederek Atatürk’e lanet okuyanları nasıl nitelendireceksiniz? Müziğin her türlüsü yasaktır, günahtır diyen ilahiyat hocalarını nereye koyalım? Sokağa yalnız çıkan kadını fahişe sayanlara, Cumhuriyeti kapanacak bir parantez” görenlere ne diyeceksiniz?

Cinsel temasta şeyhinizi anarsanız çocuğunuz ahlaklı olur diyen dekan var. Şeytanla savaşma yeteneğine sahip öğretim üyesi arayan üniversitemiz var. Bunların inanç kaynaklı nasıl bir cehalet ve faşizm olduğunu görmüyor, çok haklı bir kuşkuyu faşistlikle itham ediyorsunuz. Çünkü bir devleti yönetebilmek için gerekli olan yeterliliğe sahip değilsiniz...

PROF. DR. COŞKUN ÖZDEMİR

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