Kimlik kartı - GÜNAY GÜNER
Bir devletin, ulusun kimlik kartı tüm yurttaşlarının saygınlığının, ortak duyarlığının simgesi olmalıdır. Ne ki yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bu niteliği taşımaktan alabildiğine uzak. Neden mi?
Öncelikle Türk bayrağımız karta, “Türk Bayrağı Yasası”na aykırı biçimde konulmuş. Diğer koşullar bir yana, Türk bayrağımız al zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan oluşması gerekirken TC kimlik kartında al zemin bulunmamakta, ay ile yıldız ise kabartma duygusu verilir biçimde ve kırmızı, al renkte yapılmıştır. Bu Türk bayrağımız mıdır?
Kartın arkasında, sarayın sandığımız bir yapı görüntüsü seçilmektedir ki bir kaçak yapıya kimlikte yer verilmesi nedendir? Dalkavukluk olmasın?
Bu elektronikliğiyle, çipli oluşuyla tanıtılan kartın “son geçerlilik” tarihi var. Bu nasıl iş? Tarih dolduğunda yurttaşlık bitecek mi?
TC kimlik kartının her yerinin İngilizceye boğulması da cabası. Pasaportta yapılabilecek bu uygulamanın kimlik kartında yeri olamaz. Sömürge miyiz?
Dünyada ne yazık ki özellikle son dönemde “rüşvet” konusu ile anılan bir hükümeti yönetiminin yaptığı kimlik kartı bu kadar olur ve suçtur!
GÜNAY GÜNER
İSMAİL HAKKI TONGUÇ BELGELİĞİ VAKFI ÜYESİ
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