KKTC 46 Yıldır Ayakta - N. İsmet HERGÜNŞEN

20 Temmuz 2020 Pazartesi

Kıbrıs bunalımı, Türkiye’nin barışçı bir ülke olduğu halde gerektiğinde hak ve menfaatlarını korumada nasıl kararlı bir devlet olduğunu dünyaya göstermesi açısından önemli bir sınav olmuştur.

İngiltere’nin Kıbrıs’tan çekilmesi sonrasında 1959 Londra ve Zürih, 1960 tarihli garanti antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk ve Rum halkları tarafından bir ortaklık temelinde kurulmuş olan “Kıbrıs Cumhuriyeti” Yunanistan ile birleştirmek hedefi güden Kıbrıslı Rumlar tarafından 1963’te yıkılmıştır.

Soruna çözüm bulunması amacıyla uluslararası girişimler yapılmış ve adada BM Barış Gücü konuşlandırılmış olmasına rağmen Türkler yıllar boyu acımasız saldırılara ve katliamlara maruz bırakılmıştır.

BARIŞIN MİMARI

1974 Yunan darbesinin hemen ardından 20 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iki aşamada gerçekleştirdiği harekât, Kıbrıs’ta günümüze kadar yaratılan barış ikliminin mimarı olmuştur.

Bu harekâta zemin hazırlayan ise “megali idea”sı bağlamında her daim Enosisi gerçekleştirmek isteyen Yunanistan’ın, Ada’da yapmış olduğu darbe harekatından sonra Türk ve Rum bütün ada halkının can güvenliğinin ortadan kalkmış olmasıydı.

Öyle ki, ada halklarının günümüze kadar barış içerisinde yaşamalarını mümkün kılan harekâtı zamanın başbakanı Bülent Ecevit dünya kamuoyuna açıklarken “Biz adaya sadece Türkler için değil, aynı zamanda Rumlara da barış getirmek için çıkıyoruz” diyecektir.

Kıbrıs’ta sağlanan bu başarının diplomatik ve askeri girişimlerin temelinde, yalnız Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gözetmek değil, dünya ve bölge barışı ile bölgedeki dengelerin göz önünde bulundurulmasının da rolü vardır.

DÜŞMANCA TAVIR

Kıbrıs’ın neredeyse tamamına yakınını Rumlara öneren “Annan Planı”nın 24 Nisan 2004 tarihinde Rumlar tarafından reddedilmesi, hayat arkadaşı Yunanlılarla birlikte Türkiye ve Türklere karşı bıkmadan usanmadan yürüttüğü düşmanlığın alenen ortaya konması açısından önemlidir.

Ayrıca, Türkiye’nin uyarılarına rağmen Rum tarafının 1 Ocak 2008 tarihinde “Avro Bölgesi”ne kabul edilmesi, her fırsatta Rumların yanında olduğu izlenimi veren, adadaki çözümsüzlüğün bir parçası da Avrupa Birliği’ni yok farz edemeyiz.

Doğu Akdeniz’de sürdürülmekte olan hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetleri, adanın dünyada ki öneminin boyutundan çok daha büyük ve bölgemizde kurulmaya çalışılan dengenin adeta bir düğüm noktası konumunda olduğunu birkez daha ortaya koymuştur.

DENKTAŞ HAKLI ÇIKTI

Yunanistan ve Rumların, Türkiye ve KKTC’yi dışlayacak şekilde aynı enerji çanağında bulunan ülkelerle yapmış olduğu ittifaklar ve bu çerçevede enerji şirketlerinin bölgedeki hareket tarzları oldukça dikkat çekicidir.

Şimdilerde ise ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu şartlı kaldırması ve Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmeye çalışması, adada tesis edilmeye çalışılan güven ortamına hiçbir şekilde katkı sağlamayacaktır.

Bir taraftan, Yunan ve Rum devlet adamlarının barışı istismar edecek açıklamalarının yanı sıra adanın huzuru ve Türkiye’nin bekasına büyük bir tehdit oluşturacak olan savunma maksadını aşan silahlanma ve ittifak oluşturma faaliyetleri.

Diğer taraftan, KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’ten beri üzerinde yıllardır uygulana gelen haksız, adaletsiz ve izolasyon içerisinde yaşamaya mahkûm edilen ve var oluş mücadelesinin simgesi Toros kod adlı Rauf Denktaş’ın izinden gitmeye çalışan Kıbrıs Türkleri.

Doğu Akdeniz’de son zamanlarda yaşanan gelişmeler, Kıbrıs Türklerine “Devletinize ve bağımsızlığınıza sahip çıkın, anavatan Türkiye’ye güvenin” çağrısı yapan, ikili ve çoklu görüşmelerde egemenlikten asla geri adım atmayan Rauf Denktaş’ı tarih bir kez daha haklı çıkarmıştır.

NETİCEDE, KIBRIS KÜÇÜK BİR ADADIR.

Çözüm arayışları sonuçsuz kalsa da, son yıllarda Kıbrıs Türkleri güç koşullar altında Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek doğrultusunda kendi kendilerini yönetmeye alışmışlardır.

Bu yönetim tarzı sadece Türlerin değil, aynı zamanda Rumların da barış, huzur ve güven içinde yaşamasına olanak sağlamaktadır.

DÜNYA KABUL ETMELİ

Artık tüm dünya şunu bilmeli ve gerçeği kabul etmelidir ki Kıbrıs Adası; iki farklı halkın, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak vatanıdır.

Bugün, adada bu iki halkı temsil eden iki ayrı, eşit ve egemen devlet bulunmaktadır.

Türk milleti de Kıbrıs Harekâtının barışçı anlamını ve amacını bir milli ödev ve tarihsel bir görev olarak görmeye devam ederek, 46 yıldır kendi ayakları üzerine durmaya çalışan Kıbrıs Türklerine her daim azim, cesaret ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam etmelidir.





N. İSMET HERGÜNŞEN

Emekli Deniz Kurmay Albay