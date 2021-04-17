Köy Enstitüleri, bir mektup ve fotoğrafın hikâyesi - Erdal ATICI
Türk
eğitim tarihinin en önemli fotoğraflarından biridir bu fotoğraf. Aynı zamanda
Cumhuriyetin eğitime, özellikle de kızların eğitimine verdiği önemin
belgelerinden biridir.
Yer:
Hasanoğlan Köy Enstitüsü...
Köy
Enstitülerinin kurucuları, Cumhurbaşkanı İnönü, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli
Yücel, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, enstitünün idare binasının
önünde oturmuşlar, kız öğrencilerden biri onlara şiir okuyor, hepsi dikkatle
dinliyor...
Yüzleri
aydınlık ve umutlu...
Bu
fotoğraf köy enstitülerinin arkasındaki çelik gibi sağlam iradenin fotoğrafıdır
bir bakıma...
Bu
belleğimize kazınan ve çok yerde karşılaştığımız fotoğrafın izini sürüyordum
kaç zamandır. Fotoğrafı kimin çektiği belli değildi, kız öğrenci kimdi, merak
ediyordum.
Köy
Enstitüleri ile ilgili fotoğrafların birçoğunu Tonguç kendi fotoğraf
makinesiyle (o makine İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı’nda sergilenmektedir)
çekmiştir. O nedenle, kendi yoktur fotoğraflarda. Bir de Hasanoğlan Köy
Enstitüsü öğretmenlerinden Mustafa Güneri’nin fotoğrafları anlatır bize
enstitülerdeki destansı çalışmaları...
Bu
fotoğrafın onlara ait olmadığını saptamıştım.
Geçtiğimiz
günlerde, Hasanoğlan Köy Enstitüsü çıkışlı, Aşır Ergin Bölük’ten bir mektup
aldım. Bölük, mektubunda önce Avanos’a bağlı Genezin (Özkonak) köyünden Eğitmen
Cemal Bölük’ün oğlu olduğunu, kendisinden başka üç kardeşinin de (Meliha,
Faruk, Mustafa) Köy Enstitülerinden mezun olduğunu anlatıyor. Sonra da
enstitüye girişinden ve öğrenciliğinden söz ediyordu.
Aşır
Bölük, köyünden 5 arkadaşıyla birlikte 10 Ağustos 1940 tarihinde Kayseri Pazarören
Köy Enstitüsü’ne kayıt yaptırıyor. İkinci sınıftayken, yeni kurulmakta olan
Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne 20 kişilik bir ekiple katılıyorlar. Pazarörenliler
adına bir bina yapıp teslim ediyorlar. Ödül olarak, Eskişehir, Balıkesir,
Savaştepe Köy Enstitülerine bir gezi yapıyorlar. Bu arada, Hasanoğlan’da diğer
enstitülerden gelen ekiplerden, türkü, şarkı, halk oyunları öğrenip,
Pazarören’e döndüklerinde bir eğlenti düzenleyip öğrendiklerini sergiliyorlar.
BELGE NİTELİĞİNDE MEKTUP
Bugün
Nevşehir’e bağlı Özkonak, o zamanlar Kırşehir’e bağlı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü
açılınca, Pazarören’de okuyan Kırşehirliler, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne aktarılıyor.
Aşır Bölük de 3. sınıfta Hasanoğlan’a geliyor...
Aşır
Bölük mektubunda önce fotoğraf makinesini nasıl aldığını, sonra da o fotoğrafı
nasıl çektiğini anlatıyor:
“1942
yılı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde okul eğitim amaçlı tüfekle atış yaptırdı. Bu
atışta 800 öğrenci içinde 3 mermide hedefe atışla 11-12-12 vurdum ve birinci
seçildim. O zaman okul bana törenle bir Agfa fotoğraf makinesi hediye etti. Arkadaşların
resmini çekerdim. Bu arada Abdullah Özkucur Ağabeyimin de çok resmini çektim. Yine
1942 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milli
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç geldiler, kız
kardeşim Meliha Bölük öğrenci, konuklara okumak için bir şiir yazmış, o şiirini
okurken, ben de o anın resmini çekme şansı buldum.
Şiirinin
bir bölümü şöyleydi:
‘Atamız
geliyor hele bir bakın
Yolunda
engeller gelmesin sakın,
Atamız
geliyor ileri akın,
Ulu önderimize gidelim.’
İnönü, bir çam fidanını göstererek bana menşeini sordu. ‘Barajdan geldi efendim’ dedim.”
Aşır Bölük bundan sonra o fotoğrafın birçok yerde kullanılmasından duyduğu mutluluğu da dile getiriyor ve “Enstitüler, on yıl daha devam etseydi memleketin çehresi değişirdi” diyor.
Bugün
Marmaris’te yaşayan Aşır Bölük’ün bu güzel ve belge niteliğini taşıyan
mektubunu aldıktan sonra kendisini telefonla aradım. 94 yaşında olan bu değerli
öğretmenimizden fotoğraftaki kız öğrencinin, kız kardeşi Meliha Bölük’ün de hayatta
olduğunu öğrendim.
Geçtiğimiz
hafta onu da aradım. Bugün 90'lı yaşlarında olan Meliha öğretmenimizden o günün,
(şiiri okuduğunda 13 yaşındaymış) anısını dinledim.
AYDINLANMA SAVAŞÇILARI
Hasanoğlan
Köy Enstitüsü’nde 1942-1947 yılları arasında öğrencilik yaptığını, o şiirlerin
çocukça şeyler olduğunu, daha sonraları da şiir yazdığını, ama kitap olarak
toplamadığını, o gün okul müdürü Hürrem Arman’ın gelen misafirlere şiir
okumasını önerdiğini, mutlulukla kabul ettiğini söyledi...
“O
kadar yakın davrandılar ki hiç yabancılık çekmedim. Dikkatle dinlediler ve beni
tebrik ettiler. Gurur duydum yalnızca... O yılın 17 Nisan törenlerinde
Hasanoğlan Köy Enstitüsü orta kısım adına da bir şiir okumuştum, yine törende İnönü,
Yücel ve Tonguç Baba vardı.”
Hem
Meliha hem de Aşır öğretmenlerimiz ilerleyen yaşlarına karşın, enstitülerde
yaşadıklarını hiç unutmamışlar. Köy Enstitülerinin kuruluşunun 81. yılını
kutladığımız bugünlerde biz de enstitüleri ve enstitülerin her aşamasında katkı
koyan iş kahramanlarını, aydınlanma savaşçılarını hiç unutmayalım,
unutturmayalım...
ERDAL
ATICI
KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI BAŞKANI
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