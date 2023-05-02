Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Marmara’nın kirletilmesi - Levent Artyüz

02 Mayıs 2023 Salı

1989’dan beri yaşanan olgular, Marmara Denizi’nin kirletilme sürecinin ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sucul ortama kirletici yükü eklendiğinde, ortamda dayanabilen türler kalırlar, dayanamayan türler ya o ortamı terk ederler ya da ölürler. Bu durumda, ortamda tür çeşitliliği azaldığı ve rekabet unsurları değiştiği için, mevcut türlerin fert adetlerinde anormal artışlar olur. Bu durum ekolojide “olumsuz şartlar kuralı” olarak adlandırılır. Ortamdaki bu artışlar uygun çevresel şartlarla desteklenmediğinde, bu anormal artış gösteren tür sönmeye başlar, kitlesel olarak kırıma uğrar. Bu ve Marmara Denizi genelinde gözlenen balık tür ve stoklarındaki azalma, denizde renk değişimleri, denizanası istilaları, kitlesel balık ölümleri gibi olgular, ortamdaki ekolojik şartlarının değişmesi sonucu oluşan değişimlerin tipik örnekleridir.

Ortamda bu olgular gözleniyorsa, önceki safhalarda diğer canlılara ciddi zararlar gelmiş olması gerekir. Bu ve benzer olgular ancak ortamda biyoçeşitliliğin ciddi anlamda erozyona uğradığı biyotoplarda gerçekleşir.

Derin deniz deşarjı

Marmara Denizi ağır bir kirlenme yükü altındadır. 1989’dan beri uygulanagelen “Marmara Denizi’nin Akdeniz kökenli alt akıntısının arıtılmamış ve/veya yeterli arıtılmamış atıkların Karadeniz’e taşınması için taşıyıcı bant olarak kullanılması, atıkların buraya deşarj edilmesi” sonucu, bu ufak ama önemli denizimiz, bu hale getirilmiştir. Bu “cin fikir” ne yazıktır ki halihazırda da “derin deniz deşarjı” adı altında pazarlanmaktadır!

2020-2021 senesinde oluşmuş olan masif müsilaj agregat, son 40 senelik süreçte art arda yaşanmış diğer olguların önüne geçerek kirlenme sürecinin sembolik göstergelerinden biri olmuştur. Süreç devam etmektedir. Bu yıl mayıs ayında Marmara Denizi’nin birçok bölgesinde gözlenen deniz yüzeyini kaplayan, yapışkan, kremsi, sarımtırak renkli yapıya sahip, adhezyon (tutunma) safhası olarak gözlemlenen olgu, bakterilerin oluşturdukları biyofilm tabakasıdır. Biyofilmler, mikroorganizmaların kendi ürettikleri madde içerisinde korunaklı bir şekilde kalabilmesini sağlayan yapılardır.

Masif müsilaj

2020-2021’de yaklaşık 9 ay boyunca Marmara Denizi’nde masif müsilaj olgusu yaşanmıştır. Müsilaj organik yapıya sahiptir, tüm organik materyaller gibi parçalanması için bakteriyolojik faaliyete ihtiyaç vardır. Böyle de olmuş, müsilaj kütlesi bakteriler tarafından parçalanmıştır. Bakteriler için besin kaynağı olan bu kütle parçalanıp azalırken bundan faydalanan bakterilerin miktarında büyük artışlar gözlenmiştir. Söz konusu bakteri faaliyeti halen devam etmektedir. Tüm bakteri faaliyetlerinde olduğu gibi, bu mikroorganizmaların oluşturduğu biyofilm adı verilen olgu, Marmara Denizi’nin birçok bölgesinde gözlenmeye başlamıştır.

Marmara Denizi örneğinde de görüldüğü gibi, ekolojik sorunlar yalnızca mühendislik becerisi ile çözülememektedir. Bir ortamdaki değişimlerin gerçek boyutları, ancak ortam-canlı ilişkilerinin iyi bir şekilde bilinmesi ile açıklığa kavuşabilir. Bu nedenle kirlenme gibi, geniş çapta biyolojik etkisi olan bir konuda, ekologlar ile teknolojistlerin birlikte çalışmaları, gerçeğe daha etkin yaklaşılmasını sağlayabilecektir.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Marmara’nın kirletilmesi - Levent Artyüz 2 Mayıs 2023
Koyunculuk ve keçicilik - Gülay Ertürk 2 Mayıs 2023
1 Mayıs ve emek bildirgesi - Engin Ünsal 1 Mayıs 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Biden’a mektup 3
Özdemir İnce
Özdemir İnce Mülkiyetle ganimet arasında
Ali Sirmen
Ali Sirmen Sorunun özü üretim
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Özmenlerle ortak uçak üretimi anlaşmasını kim bozdu?
Olaylar Ve Görüşler
Koyunculuk ve keçicilik - Gülay Ertürk
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Elde var korku!
Şükran Soner
Şükran Soner Bu yıl yasaklı 1 Mayısların sonuncusu olsun
Murat Ağırel
Murat Ağırel Dudak uçuklatan metro işi
Dikmen Gürün
Dikmen Gürün ‘Yüzleşme’ kadına şiddeti sorgulamak...
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Tarafıma hangi kapsamda aylık bağlanır?
Erman Kunter
Erman Kunter 1 Mayıs
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay ‘Tünelin ucunda ışık var’

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler