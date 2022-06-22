Miçotakis’e öğütler - Ahmet Süha UMAR

22 Haziran 2022 Çarşamba

Dostum Kiriakos,

Dost olmamızı gerektiren çok neden olduğuna, düşmanlığın ise Yunanistan için yine bir felaketle sonuçlanacağına inanıyorum.

ABD’deki konuşmanızı dikkatle izledim.

Dünya ve Yunanistan tarihini daha iyi öğrenmenizde yarar görüyorum. Kongre’yi, sizin üstün bir halk ve uygarlık olduğunuza, ABD’nin Yunanistan’a ne denli borçlu olduğuna ikna etmek için söylediklerinizin hemen tümü gerçeklere aykırı.

GERİDE KALDINIZ

Batı uygarlığının, ABD demokrasisinin temelinde Yunan uygarlığının yattığını söylüyorsunuz. “Verimli Hilal”de Sümerleri, Mısırlıları; Anadolu’da Luvileri, Hititleri, Karyalıları, Likyalıları hiç mi duymadınız? Ya Avrupa’yı ortaçağ karanlığından kurtaran Doğu ve Ortadoğulu bilginlerin, Haçlılar tarafından Avrupa’ya taşınan eserlerini? Mitolojinizdeki tanrıların neredeyse tümü, sadece kısa bir süre kıyılarında koloniler kurduğunuz Anadoluludur. Emmanuel Laroche’un, Anadolu’da ve Yunanistan’da, sizden çok önce büyük bir uygarlık kuran Luvilerin sözlüğünün yayımlanmasını önlemeye çalışmanızın; sualtı arkeolojisinde Anadolu kıyılarının, Yunanistan kıyılarından daha önemli olduğunu söyleyen Michael Katzev’in, Yunanistan’da oturma ve araştırma iznini iptal etmenizin bir anlamı olmalı. Gerçekler sonsuza dek saklanamıyor.

“Asil ecdadınız”ın, sadece filozoflar ve şairlerden oluşmadığını, aralarında yağmacıların ve korsanların da olduğunu unutmamalısınız.

Kadın haklarının ilk kez Yunanistan’da tanındığını söyledikten sonra, övündüğünüz antik Yunan’da, kadınların ve kölelerin hiçbir haklarının olmadığını açıkladınız.

“Demokrasi” sözcüğü, yazıyı geç keşfeden Batı dillerine Yunancadan geçmiş olabilir ama Yunanistan’da, “200 yıl sonra demokrasiyi yeniden keşfetmekten” söz edince, bu konuda da epey geride kaldığınızı düşündüm. Siz de düşünün.

LOZAN ANTLAŞMASI

Demokrasinin beşiği bir ülkede, Batı Trakya Türklerinin, neden kendi müftülerini seçmelerine izin vermiyorsunuz? Yunanistan’dan çıktıklarında neden geri dönemiyor, vatandaşlıklarını kaybediyorlar? Lozan Antlaşması’nı ve anayasanızı dikkatle incelemenizde yarar görüyorum.

Uluslararası hukuktan söz edip, Türk uçaklarının, Ege adaları üzerinde uçmasından şikâyetçi oldunuz. Lozan Antlaşması ile o adaların askerden ve silahtan arındırılmış olduklarını, Yunanistan’ın yıllardır antlaşmayı ihlal ettiğini ise söylemediniz. Adaların karasuları 6 mil iken, üzerindeki hava sahasını 10 mil olarak belirleyen, dünyadaki tek ülke olduğunuzu da. Türk uçakları, adaların üzerinde değil, 6 mil dışındaki uluslararası hava sahasında uçuyorlar. Uluslararası hukuk ve Lozan Antlaşması hakkındaki bilgi eksikliğinizi bir an önce giderin.

Yunan parlamentosunda bile bu kadar alkış almadığınız doğrudur çünkü Amerikalı Kongre üyelerinin cehaletine karşın Yunan parlamenterler söylediklerinizin gerçekdışı olduğunu bilirler.

Bağımsızlığınızı başkalarının yardımı ile kazandığınızı söylediğinizi, “Bizi destekleyin de Türkiye’den yeni parçalar koparalım” diye adeta yalvardığınızı görünce, Yunanistan gibi uygarlık beşiği, Yunan halkı gibi asil bir ulusun başbakanının, ülkesinin aczini böyle dile getirmekten hicap duymaması içimi sızlattı.

MACERAYA ATILMAYIN

Aman Kiriakos, 1919’da “Megali İdea” düşü ile girdiğiniz Anadolu’da, 1974’te Kıbrıs’ta, 1988 Taşoz bunalımında sizi yarı yolda bırakan dostlarınıza (!) güvenip de maceraya atılmayın. Yol yakınken, Ege adaları ve Doğu Akdeniz’de izlediğiniz revizyonist ve istilacı politikadan dönün. Son yıllarda Türkiye’yi yönetenlerin tavrının sizi cesaretlendirdiğini biliyorum. Buna da güvenmeyin. Unutmayın, Türkiye hep böyle yönetilmeyecek.

Biz sizin dostunuzuz. Yeni bir felaket yaşamanızı istemeyiz.

AHMET SÜHA UMAR

EMEKLİ BÜYÜKELÇİ