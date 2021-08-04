Milattan sonra 2021: Bir insanlık komedyası - Hatice GONNET-BAĞANA

04 Ağustos 2021 Çarşamba

İsa’dan sonra 21. asırda aşı karşıtı olup Covid-19 salgınından ölmeyi tercih edenlerimiz var! Bu hayret verici tercih, kişisel bir tercih olduğundan eleştirmeye pek hakkımız olmadığı halde tüm insanlığı ölüme sürükleyen bir seçim olarak eleştirmeye ve hatta kınamaya bile hakkımız olduğu kanısındayım.

II. MURŞİLİ’NİN DUALARI

Tarihte en önemli salgın, Hitit İmparatorluğu’nu yok edecek kadar kuvvetli olan MÖ 14. asırda kral II. Murşili’nin devrindeki salgındır. Çok zengin çivi yazılı Hitit arşivlerinden öğrendiğimize göre salgın 20 yıl kadar sürmüştür.

O devirlerde krallar, bin tanrılı panteona ettikleri dualarıyla, sunum ve kurbanlarıyla bizim bugünkü aşılarımızla yaptıklarımızı yapma çabasındaydılar. Bundan dolayı II. Murşili’nin duaları çok önemli edebi eserler olarak bilinmektedir:

“Tanrılar, salgını durdurun, kalbimin acılarını, ruhumun buhranlarını dindirin! Dinle beni fırtına tanrım, insanlık üzerindeki yetkinizi kullanın, beni ve halkımı kurtarın artık!”

Kral II. Murşili, iki daha eski tabletten söz eder (MÖ 16-15. yüzyıl). Birincisi Mala (Halys/Fırat) Nehri’ne yani su tanrıçasına kralların devamlı olarak adadıkları kurbanlarla ilgilidir. İkinci tablet ise II. Murşili’nin babası Şuppiluliuma’nın Mısır’a saldırısı ve hasta olarak gelen Mısırlı esirlerin salgını Anadolu’ya taşımış olmalarını anlatır.

SALGIN ANADOLU’DA

Demek oluyor ki Hititlere göre salgının Anadolu’ya girmesi iki noktada toplanmaktadır: İlki salgın nedeniyle sunum ve kurbanların özellikle su tanrıçasına II. Murşili tarafından yapılamaması, ikincisi Mısırlı hasta esirlerin salgını Anadolu’ya taşımış olmalarıdır.

Şimdi 2021 yılında bizlere gelince, salgını önleyebilecek birden çok aşı bulunmuştur. Oysa 4000 yıl önce Covid-19 gibi başka bir salgını yenmek umudu ancak dua, sunum ve kurbanlarda, manevi fakat etkisiz çabalarda aranmıştır. Dolayısıyla asrımızın bilimsel ve bir o kadar da manevi başarısına hayran kalmamak elde değildir.

HATİCE GONNET-BAĞANA

EMEKLİ HİTİTOLOG